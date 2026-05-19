У ЗСУ запровадять короткі контракти для військових: Сирський розкрив подробиці

Олександр Сирський / © Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

У Збройних Силах України планують запровадити систему короткострокових контрактів терміном від 6 до 10 місяців.

Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський в інтерв’ю длч «Мілітарний».

Короткі контракти у ЗСУ — що відомо

За словами Головнокомандувача, такі зміни розроблялися з урахуванням побажань самих військовослужбовців. Чимало військових просили про мінімальні терміни служби. Тому для новобранців залишать звичайні контракти від 2–3 років, а інші зможуть самі обирати зручний варіант служби.

Також Сирський наголосив, що в силі залишається і звичайна мобілізація без контракту, причому рівень грошового забезпечення та надбавок для всіх буде однаковим.

«Ми враховували різні бачення і різні підходи. Запровадження так званого короткого контракту на шість-дев’ять місяців — для тих військовослужбовців, які звільнилися за станом здоров’я в результаті поранень, але мають бажання заключити контракт», — зазначив Сирський.

Головнокомандувач також пояснив, що для чинних військових термін нового контракту становитиме 10 місяців, тоді як для новобранців діятимуть стандартні договори на 2–3 роки або більше, що дасть змогу кожному самостійно обрати формат служби.

«Це дійсно такий інноваційний проєкт, який вперше запроваджується, напевно, в воюючих країнах», — зауважив Сирський.

