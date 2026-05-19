Стрибок цін на громадський транспорт: чому Львів і Київ змінюють тарифи та що відбувається в інших регіонах

Здорожчання проїзду

У великих українських містах розгорнулася масштабна хвиля перегляду вартості проїзду в муніципальному та приватному транспорті. Головна причина, яку масово озвучують перевізники та міські департаменти мобільності, — критичне зростання операційних витрат, дефіцит кадрів через мобілізаційні процеси, подорожчання запчастин та стрімке зростання вартості енергоносіїв і пального. Найбільш відчутне здорожчання торкнулося Львова та столиці.

Нові тарифи на проїзд у Київі: підготовка до нових лімітів та пересадкові квитки

У столиці масштабне підвищення цін заплановане на середу, 15 липня 2026 року. Наразі триває етап обов’язкових за законом регуляторних процедур, а також проходять відкриті консультації з громадськістю. Економісти транспортних підприємств наголошують, що собівартість однієї поїздки в київському метрополітені та наземному комунальному транспорті через постійні ремонти енергооб’єктів після обстрілів та дефіцит електрики вже давно перевищила діючі тарифи, тому підняття базової вартості одноразового квитка до 30 грн було неминучим.

Для мінімізації фінансового удару по постійних пасажирах міська влада збереже систему знижок для власників транспортних карток. Ціна поїздки буде знижуватися пропорційно до кількості куплених за один раз квитків:

Пакет від 1 до 9 поїздок — 30 грн за одиницю.

Пакет від 10 до 19 поїздок — 28,90 грн.

Пакет від 20 до 29 поїздок — 27,80 грн.

Пакет від 30 до 39 поїздок — 26,60 грн.

Пакет від 40 до 49 поїздок — 25,50 грн.

Купівля одразу 50 поїздок буде коштувати 25 грн за поїздку.

Лінійка місячних проїзних квитків також оновиться.

Проїзний із обмеженою кількістю поїздок (на 46 поїздок) коштуватиме 1088 грн, а варіант на 124 поїздки обійдеться у 2888 грн.

Для тих, хто пересувається містом постійно, запропонують повний безліміт на всі види муніципального транспорту (включаючи метро, автобуси, тролейбуси, трамваї та фунікулер) за 4875 грн.

Студенти вищих навчальних закладів традиційно матимуть право на 50% знижки від вартості місячних абонементів. Школярі в період літніх канікул купуватимуть квитки за чверть вартості (25%), а протягом усього активного навчального року їхній проїзд залишиться абсолютно безкоштовним.

Крім того, важливою реформою для столиці стане впровадження спеціального «пересадкового квитка» за 60 грн, який дозволить вільно пересідати з підземки на будь-який наземний транспорт протягом 90 хвилин без додаткових знять коштів.

Як змінилися ціни на громадський транспорт у Львові: нова тарифна сітка та акцент на безготівковий розрахунок

Львівська міська рада затвердила нові тарифи, які вже офіційно почали діяти з 16 травня 2026 року в усьому міському транспорті. Основна ідея нової системи — максимальне стимулювання пасажирів відмовлятися від паперових грошей на користь електронної карти «ЛеоКарт».

Вартість однієї поїздки тепер чітко диференційована залежно від способу оплати:

Студентська е-картка «ЛеоКарт» — 11,50 грн.

Звичайна загальна «ЛеоКарт» або через спеціальний мобільний додаток — 23 грн.

Банківська картка або смартфон із функцією NFC — 26 грн.

Оплата паперовими грошима у водія — 30 грн.

Транспортування багажу тепер коштує 23 грн при використанні безготівкових інструментів та 30 грн, якщо платити готівкою.

Суттєво злетіли в ціні й довгострокові абонементи - студентський місячний проїзний піднявся до 575 грн, а загальний цивільний — до 1150 грн.

Усі картки та квитки, які пасажири придбали до 16 травня за старими розцінками, залишаються повністю чинними до кінця свого терміну дії.

Одночасно міська влада посилила боротьбу з безквитковими пасажирами, піднявши адміністративний штраф за проїзд «зайцем» до 520 грн.

Головним економічним обґрунтуванням таких непопулярних кроків у мерії називають ціновий шок на ринку пального. Для порівняння: якщо у травні минулого року середня вартість літра дизельного пального на АЗС коливалася в межах 48 грн, то зараз її показники надійно закріпилися вище позначки у 90 грн.

Що в інших регіонах з цінами на проїзд в громадському транспорті: від безкоштовного проїзду до 30 грн

Транспортна мапа України демонструє величезний розрив у тарифах залежно від близькості до зони бойових дій, фінансових можливостей місцевих бюджетів та типу перевізників.

Харків. Тут продовжує діяти унікальний для країни режим — увесь муніципальний транспорт (метрополітен, тролейбуси, трамваї та комунальні автобуси) залишається повністю безкоштовним для населення , оскільки витрати покриваються безпосередньо з міського бюджету. Проте у приватних маршрутках ситуація кардинально протилежна: там ціни підскочили до 25–30 грн за одну поїздку, що є одним із найвищих показників в Україні.

Дніпро. Міська влада скоригувала ціни від 9 травня 2026 року. Електротранспорт (трамваї, тролейбуси) та метро утримують планку на рівні 10 грн за поїздку, тоді як у приватних та комунальних автобусах і маршрутках через кризу з дизельним пальним ціна зафіксована на рівні 23 грн.

Івано-Франківськ. У місті діє гнучка система заохочення безготівкових розрахунків. Стандартний паперовий квиток коштує 25 грн, але якщо пасажир використовує місцеву картку «Галка», вартість падає до 15 грн, причому в цю суму входить можливість здійснити безкоштовну пересадку на інший маршрут протягом 30 хвилин.

Одеса, Черкаси, Чернівці та Чернігів. У цих обласних центрах зберігається відносна тарифна стабільність. Проїзд в електротранспорті коштує в середньому 15 грн, а поїздка в приватних мікроавтобусах і маршрутках — 20 грн.

Ужгород. Через складну ситуацію з рентабельністю перевезень у місті з квітня запроваджено тимчасову тарифну сітку — 20 грн при безготівковому розрахунку та 23 грн, якщо платити паперовими грошима.

Тернопіль.: У Тернополі вартість коливається від 15 до 20 грн залежно від наявності «Картки тернополянина» чи банківського пластику.

Луцьк . У Луцьку пасажири тролейбусів платять 8 грн, а користувачі міських автобусів — 18 грн.

Херсон. Попри складну безпекову ситуацію та постійні обстріли, у місті зберігаються найнижчі тарифи в державі — квиток у тролейбусі коштує всього 6 грн, а проїзд у маршрутних таксі тримається на рівні 8 грн завдяки дотаціям.

