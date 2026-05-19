Європа залишиться без американських танків та артилерії: США повертають додому 5000 військових

Сполучені Штати суттєво скорочують свій військовий контингент на європейському континенті. На виконання рішення президента США Дональда Трампа додому повернуться п’ять тисяч американських військовослужбовців.

Про це заявив Верховний головнокомандувач Об’єднаних збройних сил НАТО в Європі (SACEUR), генерал Алексус Г. Гринкевич під час офіційного брифінгу в рамках засідання Військового комітету НАТО на рівні начальників штабів оборони, що відбулося 19 травня у Брюсселі.

Які саме підрозділи залишать Європу

За словами генерала Гринкевича, левова частка з цих 5000 осіб — це військовослужбовці бойової групи бронетанкової бригади (Armored Brigade combat team), яка зараз повертається до США.

Крім того, Пентагон скасовує плани щодо посилення вогневої міці в регіоні.

«США також вже оголосили, що раніше заплановане розгортання батальйону далекобійної артилерії буде згорнуто і не розпочнеться», — наголосив Гринкевич.

Процес скорочення зачепить і низку інших, дрібніших підрозділів. Наразі триває планування щодо переміщення ще кількох сотень військовослужбовців, щоб вийти на підсумкову цифру рівно у 5000 осіб.

Як це вплине на безпеку союзників

Коментуючи можливі ризики від такого кроку для європейської безпеки, головнокомандувач сил НАТО в Європі запевнив, що Альянс сьогодні перебуває в іншому стані, ніж кілька років тому.

Він нагадав, що ротаційна бригада, яка зараз повертається до США без заміни, прибула до Європи у 2022 році.

«Відтоді в Альянсі багато чого сталося. По-перше, балтійські союзники, поляки та багато інших дійсно суттєво наростили свою наземну бойову міць», — підсумував Алексус Гринкевич.

Генерал наголосив, що європейські країни НАТО тепер здатні взяти на себе більшу відповідальність за власну оборону.

