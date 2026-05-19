ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
63
Час на прочитання
2 хв

Притула зворушив неочікуваним сюрпризом від доньок для нього і дружини: "Думав, серце репнеться"

Дівчата подбали про романтику батьків.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Коментарі
Сергій Притула з дітьми

Сергій Притула з дітьми / © instagram.com/siriy_ua

Громадський діяч Сергій Притула замилував романтикою з дружиною Катериною, яку йому організували старші доньки.

У Threads зірка розповів, що Соломія та Стефанія подбали для нього й дружини про справжню романтичну вечерю вдома. Дівчатка продумали все до деталей: накрили стіл скатертиною, поставили свічки й квіти, а самі перевтілилися в офіціанток. Ба більше, вони навіть створили особливу атмосферу для батьківського побачення.

«Соля і Стеся оголосили, що у нас з дружиною „романтична вечеря без дітей“. Себе вони ідентифікували офіціантками і стояли поруч з рушниками на руках, щоб принести щось чи забрати зі столу. В якийсь момент, за сигналом, Стефанія вимкнула загальне світло, а Соломія оголосила: „Час для поцілунків!“ Просто один епізод, який доступно пояснює, чому я називаю своїх козенят „mental health officers“. Забув додати, що вечеря проходила під музичний супровід Солі на фортепіано. Думав, що серце репнеться», — поділився Притула.

Допис Сергія Притули

Допис Сергія Притули

Як виявилося, за такою ідеєю стоїть не лише дитяча фантазія. За словами Сергія, його донька Соломія вже давно захоплюється бізнес-ідеями та регулярно влаштовує вдома різні імпровізовані проєкти.

«У нашому випадку — це мрії Соломійки про власний ресторан. Вона експериментує з ініціативами. Кілька місяців тому відкрила вдома салон RelaxCity, де можна займатись йогою, медитувати, а мені щастить отримувати сеанси масажу, коли Соля і Стеся ходять ногами по спині», — з гумором додав громадський діяч.

Нагадаємо, нещодавно Сергій Притула публічно вступився за українську представницю на «Євробаченні-2026» LELÉKA після дев’ятого місця.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
63
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie