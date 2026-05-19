Притула зворушив неочікуваним сюрпризом від доньок для нього і дружини: "Думав, серце репнеться"

Громадський діяч Сергій Притула замилував романтикою з дружиною Катериною, яку йому організували старші доньки.

У Threads зірка розповів, що Соломія та Стефанія подбали для нього й дружини про справжню романтичну вечерю вдома. Дівчатка продумали все до деталей: накрили стіл скатертиною, поставили свічки й квіти, а самі перевтілилися в офіціанток. Ба більше, вони навіть створили особливу атмосферу для батьківського побачення.

«Соля і Стеся оголосили, що у нас з дружиною „романтична вечеря без дітей“. Себе вони ідентифікували офіціантками і стояли поруч з рушниками на руках, щоб принести щось чи забрати зі столу. В якийсь момент, за сигналом, Стефанія вимкнула загальне світло, а Соломія оголосила: „Час для поцілунків!“ Просто один епізод, який доступно пояснює, чому я називаю своїх козенят „mental health officers“. Забув додати, що вечеря проходила під музичний супровід Солі на фортепіано. Думав, що серце репнеться», — поділився Притула.

Як виявилося, за такою ідеєю стоїть не лише дитяча фантазія. За словами Сергія, його донька Соломія вже давно захоплюється бізнес-ідеями та регулярно влаштовує вдома різні імпровізовані проєкти.

«У нашому випадку — це мрії Соломійки про власний ресторан. Вона експериментує з ініціативами. Кілька місяців тому відкрила вдома салон RelaxCity, де можна займатись йогою, медитувати, а мені щастить отримувати сеанси масажу, коли Соля і Стеся ходять ногами по спині», — з гумором додав громадський діяч.

