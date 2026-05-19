Більше уражень і збереження позицій: Зеленський зробив заяву про посилення далекобійності по РФ

Президент України

Затверджено плани розширення далекобійних ударів по РФ у червні.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський 19 травня.

Він заявив, що затвердив плани щодо розвитку далекобійних спроможностей на червень і підкреслив необхідність подальшого посилення цього напрямку.

За словами глави держави, за підсумками травня спостерігається позитивна динаміка бойових дій на користь України.

«Цей місяць дав зміни в динаміці на нашу користь, на користь України: більше зберігаємо позицій, більше завдаємо уражень. І особливо значний вплив наших далекобійних санкцій проти Росії», — наголосив Зеленський.

Окремо він зазначив роботу військового командування, зокрема головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського та начальника Генштабу Андрія Гнатова.

«Ми обговорили також ситуацію на фронті — Покровський, Костянтинівський напрямки, Харківщина, наше Запоріжжя — по ключових деталях. Визначив рішення, які треба реалізувати, і під це ми будемо збільшувати постачання засобів у війська. НРК, дрони, окреме фінансування для бойових бригад — це наші незмінні пріоритети», — додав президент.

Зеленський також зазначив, що українські оборонці продовжують уражати об’єкти в глибині російської території, зокрема на відстані до майже 1000 км від лінії фронту.

Перепоховання героїв

Президент також заявив, що Україна повертає додому для перепоховання визначних діячів, які боролися за незалежність держави та були поховані за кордоном.

За словами глави держави, йдеться про українських героїв різних історичних періодів, які знайшли вічний спочинок у країнах Європи та Америки, але мають бути перепоховані на Батьківщині.

«Наші українські герої різних часів, які захищали ідею незалежності, боролися заради нашої держави й поховані у Європі, в Америці, в різних країнах. Ми їх повертаємо. Ми маємо можливість і моральний обов’язок перепоховати їх тут, в Україні, вдома», — зазначив Зеленський.

Він повідомив, що наразі розпочато процес щодо перепоховання полковника Андрія Мельника та його дружини Софії.

Також, за словами президента, готуються рішення щодо інших визначних постатей, зокрема полковника Євгена Коновальця.

«Знакові українці ХХ століття, яких поважають. Український народ заслуговує на свою історичну пам’ять, і цю справжню пам’ять ми зміцнюємо», — додав він.

