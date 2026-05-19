Больше огневых ударов и сохранение позиций: Зеленский сделал заявление об усилении дальнобойности по РФ

Президент Украины

Утверждены планы расширения дальнобойных ударов по РФ в июне.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский 19 мая.

Он заявил, что утвердил планы развития дальнобойных возможностей на июнь и подчеркнул необходимость дальнейшего усиления этого направления.

По словам главы государства, по итогам мая наблюдается положительная динамика боевых действий в пользу Украины.

«Этот месяц дал изменения в динамике в нашу пользу, в пользу Украины: больше сохраняем позиций, больше наносим поражений. И особенно значительно влияние наших дальнобойных санкций против России», — подчеркнул Зеленский.

Отдельно он отметил работу военного командования, в частности, главнокомандующего ВСУ Александра Сырского и начальника Генштаба Андрея Гнатова.

«Мы обсудили также ситуацию на фронте — Покровское, Константиновское направления, Харьковщина, наше Запорожье — по ключевым деталям. Определил решения, которые нужно реализовать, и под это мы будем увеличивать поставки средств в войска. НРК, дроны, отдельное финансирование для боевых бригад — это наши неизменные приоритеты», — добавил президент.

Зеленский также отметил, что украинские защитники продолжают поражать объекты в глубине российской территории, в том числе на расстоянии почти до 1000 км от линии фронта.

Перезахоронение героев

Президент также заявил, что Украина возвращает домой для перезахоронения видных деятелей, которые боролись за независимость государства и были похоронены за границей.

По словам главы государства, речь идет об украинских героях разных исторических периодов, которые обрели вечный покой в странах Европы и Америки, но должны быть перезахоронены на Родине.

«Наши украинские герои разных времен, которые защищали идею независимости, боролись ради нашего государства и похоронены в Европе, в Америке, в разных странах. Мы их возвращаем. У нас есть возможность и моральная обязанность перезахоронить их здесь, в Украине, дома», — отметил Зеленский.

Он сообщил, что сейчас начат процесс перезахоронения полковника Андрея Мельника и его супруги Софии.

Также, по словам президента, готовятся решения по другим выдающимся фигурам, в частности полковнику Евгению Коновальцу.

«Знаковые украинцы ХХ века, которых уважают. Украинский народ заслуживает своей исторической памяти, и эту настоящую память мы укрепляем», — добавил он.

