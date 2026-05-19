- Дата публикации
-
- Категория
- Гламур
- Количество просмотров
- 391
- Время на прочтение
- 1 мин
Цимбалюк и Светлицкая, которым приписывают роман, засветились на тайном отдыхе под Киевом
Актеры вместе отдохнули в Вышгороде и подогрели слухи.
Украинским актерам Тарасу Цимбалюку и Елене Светлицкой снова приписывают роман — на этот раз слухи подогрел совместный отдых знаменитостей в Вышгороде.
Разговоры о возможных отношениях между коллегами не утихают уже несколько месяцев. Хотя сама Светлицкая ранее уверяла, что их с Цимбалюком связывает только дружба, внимательные пользователи Сети заметили интересные совпадения в новых сообщениях актеров. Звезды почти одновременно опубликовали кадры с отдыха у воды. На фото — похожие локации, одинаковый вид на озеро и даже совместный ужин. Это и вызвало новую волну обсуждений в соцсетях.
Фолловеры также отметили, что у обеих звезд на столе присутствовали спаржа, перцы и мясо на гриле. Сам Тарас же опубликовал и процесс приготовления названных блюд. Поэтому фанаты решили, что актеры проводили время вместе, хотя официально свои отношения они не комментируют.
Елена в свое время также высказывалась, что сейчас находится в отношениях, хотя личность избранника не раскрывает. Актриса такими загадочными сообщениями только подогревают интересы и провоцируют слухи в Сети.
Напомним, недавно Елена Светлицкая удивила признанием об эротических сценах в кино и назвала причины отказов от ролей.