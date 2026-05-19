Блеф Кремля: генерал НАТО объяснил, почему Россия на самом деле не боится Альянса

Генерал Алексус Гринкевич / © NATO

Реклама

Россия прекрасно осознает, что Североатлантический альянс не намерен нападать на ее территорию, а все заявления Кремля об агрессивном расширении НАТО являются лишь удобной риторикой для внутреннего потребления.

Об этом заявил Верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе (SACEUR), генерал Алексус Г. Гринкевич во время официального брифинга в рамках заседания Военного комитета НАТО на уровне начальников штабов обороны, которое состоялось 19 мая в Брюсселе.

НАТО — оборонный альянс, а не угроза

В ответ на вопросы журналистов по поводу российских заявлений о якобы эскалации со стороны западных стран американский генерал назвал такую линию поведения Москвы традиционной.

Реклама

«Послушайте, это стандартный российский штамп, не правда ли? Они постоянно говорят, что НАТО делает что-то в наступательной манере. Но мы все знаем — вы можете прочесть договор — НАТО является оборонным альянсом», — подчеркнул Гринкевич.

Генерал подчеркнул, что задача военного блока — исключительно защита собственных территорий, а не нападение на другие государства.

«Мы не являемся угрозой для России. И они знают, что мы не являемся угрозой для них», — добавил он.

Ленинградский военный округ как доказательство блефа

Как главное практическое доказательство того, что Путин и российское военное руководство на самом деле не верят в возможность нападения со стороны стран НАТО, Верховный главнокомандующий Альянса привел действия самой РФ по переброске войск.

Реклама

Речь идет о Ленинградском военном округе, который непосредственно граничит со странами НАТО (в частности, с Финляндией и странами Балтии). Вместо того, чтобы укреплять этот критически важный фланг перед лицом якобы «агрессивного Запада», Россия перебросила практически все боеспособные подразделения для ведения войны в Украине.

«Если бы они действительно считали, что мы являемся угрозой для России, они бы не стали опустошать Ленинградский военный округ, чтобы отправить войска на вторжение в Украину», — подытожил генерал Гринкевич.

Напомним, главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский предупредил, что угроза со стороны Беларуси и наступление россиян на севере вполне реальны. Если наступление России с Беларуси начнется, фронт для Украины станет еще больше.

Новости партнеров