Сырский анонсировал новую минимальную зарплату для военных: что заявил
Александр Сырский анонсировал минимальные выплаты от 30 000 грн. и доплаты для штурмовиков, десантников и морской пехоты на передовой.
В Украине планируют установить минимальный уровень денежного довольствия для военнослужащих на уровне 30 тысяч гривен.
Об этом сообщил Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в интервью «Милитарному».
Минимальная зарплата военных — что известно
По словам Главнокомандующего, новая система выплат разрабатывается с учетом не только финансовой составляющей, но и сроков службы и общих потребностей армии. Прибавки будут начисляться в зависимости от специфики выполнения задач и рода войск.
«Минимальный уровень денежного довольствия — 30,000. А доплаты будут в первую очередь тем категориям, которые участвуют в активных боевых действиях. Это для военнослужащих механизированных, мотопехотных, десантных, десантно-штурмовых, подразумеваемых, штурмовых. Ну и бригад морской пехоты. То есть те должности, которых не хватает на поле боя», — заметил Сырский.
В военном руководстве продолжают работу над учетом всех подходов для финализации этой системы денежного содержания.
