Украина
2703
1 мин

Сырский анонсировал новую минимальную зарплату для военных: что заявил

Александр Сырский анонсировал минимальные выплаты от 30 000 грн. и доплаты для штурмовиков, десантников и морской пехоты на передовой.

Руслана Сивак
Александр Сырский

Александр Сырский / © Генеральный штаб ВСУ / Facebook

В Украине планируют установить минимальный уровень денежного довольствия для военнослужащих на уровне 30 тысяч гривен.

Об этом сообщил Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в интервью «Милитарному».

Минимальная зарплата военных — что известно

По словам Главнокомандующего, новая система выплат разрабатывается с учетом не только финансовой составляющей, но и сроков службы и общих потребностей армии. Прибавки будут начисляться в зависимости от специфики выполнения задач и рода войск.

«Минимальный уровень денежного довольствия — 30,000. А доплаты будут в первую очередь тем категориям, которые участвуют в активных боевых действиях. Это для военнослужащих механизированных, мотопехотных, десантных, десантно-штурмовых, подразумеваемых, штурмовых. Ну и бригад морской пехоты. То есть те должности, которых не хватает на поле боя», — заметил Сырский.

В военном руководстве продолжают работу над учетом всех подходов для финализации этой системы денежного содержания.

Мобилизация в Украине — последние новости

Напомним, в Украине планируется ввести краткосрочные контракты для военных после ранений и действующих бойцов.

Ранее мы писали, что в Министерстве обороны Украины запустили автоматическое обновление документов через государственные реестры для 22 категорий граждан.

Кстати, в Украине бронирование от мобилизации может стать платным или с обязательной службой в резерве.

Комментарии
sta798
21:51, 2026.05.19
Цікаво: яка середня зп у середньостатистичного заступника міністра і подонків ме...
