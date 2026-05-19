Сырский анонсировал новую минимальную зарплату для военных: что заявил

Александр Сырский / © Генеральный штаб ВСУ / Facebook

В Украине планируют установить минимальный уровень денежного довольствия для военнослужащих на уровне 30 тысяч гривен.

Об этом сообщил Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в интервью «Милитарному».

Минимальная зарплата военных — что известно

По словам Главнокомандующего, новая система выплат разрабатывается с учетом не только финансовой составляющей, но и сроков службы и общих потребностей армии. Прибавки будут начисляться в зависимости от специфики выполнения задач и рода войск.

«Минимальный уровень денежного довольствия — 30,000. А доплаты будут в первую очередь тем категориям, которые участвуют в активных боевых действиях. Это для военнослужащих механизированных, мотопехотных, десантных, десантно-штурмовых, подразумеваемых, штурмовых. Ну и бригад морской пехоты. То есть те должности, которых не хватает на поле боя», — заметил Сырский.

В военном руководстве продолжают работу над учетом всех подходов для финализации этой системы денежного содержания.

