Усик и Верховен провели битву взглядов на фоне пирамид

Чемпион мира по версиям WBC, WBA и IBF в супертяжелом весе украинец Александр Усик и нидерландский кикбоксер Рико Верховен провели битву взглядов на фоне пирамид.

Украинец и нидерландец заглянули друг другу в глаза в неделю боя.

Поединок Усик — Верховен состоится по правилам бокса в субботу, 23 мая, в египетском городе Гиза, возле легендарных пирамид.

На кону будет стоять пояс WBC в супертяжелом весе — это будет добровольная защита титула украинцем. Верховен получит его, если победит Усика.

Также Александр будет защищать титулы WBA и IBF. В случае поражения он потеряет эти пояса, но они не перейдут к Верховену, потому что нидерландец сейчас не входит в рейтинги организаций.

Кроме того, победитель боя Усик — Верховен получит специальный пояс WBC, который называется "Король Нила".

Поединок между Усиком и Верховеном в Украине покажет платформа онлайн-телевидения Киевстар ТВ. Текстовая онлайн-трансляция боя будет доступна на нашем сайте.

