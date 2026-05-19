- Дата публикации
-
- Категория
- Проспорт
- Количество просмотров
- 63
- Время на прочтение
- 1 мин
Усик и Верховен провели битву взглядов на фоне пирамид
Украинец и нидерландец заглянули друг другу в глаза в неделю боя.
Чемпион мира по версиям WBC, WBA и IBF в супертяжелом весе украинец Александр Усик и нидерландский кикбоксер Рико Верховен провели битву взглядов на фоне пирамид.
Украинец и нидерландец заглянули друг другу в глаза в неделю боя.
Поединок Усик — Верховен состоится по правилам бокса в субботу, 23 мая, в египетском городе Гиза, возле легендарных пирамид.
На кону будет стоять пояс WBC в супертяжелом весе — это будет добровольная защита титула украинцем. Верховен получит его, если победит Усика.
Также Александр будет защищать титулы WBA и IBF. В случае поражения он потеряет эти пояса, но они не перейдут к Верховену, потому что нидерландец сейчас не входит в рейтинги организаций.
Кроме того, победитель боя Усик — Верховен получит специальный пояс WBC, который называется "Король Нила".
Поединок между Усиком и Верховеном в Украине покажет платформа онлайн-телевидения Киевстар ТВ. Текстовая онлайн-трансляция боя будет доступна на нашем сайте.
Ранее сообщалось, что букмекеры определили фаворита боя Усик — Верховен.
Также мы рассказывали, что Усик опубликовал яркий проморолик боя с Верховеном.