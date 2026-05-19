"Ответ будет неизбежен": РФ в ООН выдвинула новые абсурдные ультиматумы Украине и пригрозила Балтии

РФ уже не «воюет» с США: Небензя в ООН озвучил новые условия Кремля для прекращения войны / © Associated Press

Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя выдвинул Украине новые циничные ультиматумы в обмен на обещание прекратить войну.

Его заявление передают российские пропагандистские СМИ.

Что требует РФ

«Переговорный процесс находится в тупике. Никаких сигналов из Киева о готовности субстантивно продвинуться по делу урегулирования мы не видим», — цинично заявил он.

Небензя пригрозил, что Россия продолжит «добиваться целей» так называемой «СВО», пока украинский президент Зеленский не выполнит ряд условий Кремля, включая вывод ВСУ из регионов, которые РФ считает «своими». Из контекста пока неясно, идет ли речь о старом требовании Путина «сдать» Донбасс, или на этот раз соратник диктатора посягнул и на Херсонщину и Запорожье.

Постпред РФ также утверждает, что Украина якобы намерена осуществлять запуски беспилотников с территории стран Балтии, и пригрозил, что в таком случае «ответ России будет неизбежен».

РФ уже не воюет с США на Донбассе?

Что интересно, если раньше российские пропагандисты подавали войну с Украиной как конфликт РФ с «коллективным Западом», в том числе со США, то теперь Небензя окончательно «похоронил» этот тезис.

Он заявил, что администрация президента США Дональда Трампа, «по всей видимости, искренне стремится к урегулированию конфликта в Украине».

«Помочь пытается администрация президента США. Дональд Трамп, судя по всему, искренне стремится к урегулированию. Но у Вашингтона есть много других приоритетных задач», — сказал российский представитель.

Кроме того, он назвал «насмешкой» разговоры о том, что верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас может стать посредником в переговорах между Украиной и РФ.

