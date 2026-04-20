Зеленский не хочет "сдавать" Донбасс, несмотря на требования США и РФ: что будет потом

Стратегический проигрыш: Зеленский о последствиях отступления исДонбасса / © Associated Press

Выход Сил обороны с Донбасса, как этого требует Россия, станет стратегическим проигрышем для Украины.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью, транслируемом телемарафоном «Єдині новини».

Он отметил важность долговременного прекращения огня на фронте, которое, по его мнению, может стать одной из форм прекращения войны, а дальше перехода к дипломатическим шагам.

«Но если одно условие — только выйти с Донбасса. Понимаете, это выглядит, как без нас договорились. Вопрос безопасности №1. Мы выходим с Донбасса. Они так хотят. Да, из Донецкой области. У нас есть есть часть Луганской области. Она маленькая, но тем не менее. Они хотят, чтобы мы вышли из Луганской и Донецкой областей», — сказал Зеленский.

Президент убежден, что выход с Донбасса стратегически станет проигрышем для ВСУ, ведь там построены фортификационные сооружения и защитные линии, поэтому Украина точно станет слабее.

По его словам, американские партнеры в свою очередь дают сигнал, что можно построить новые укрепления.

«Можно, но это время. А для чего? Они готовы давать деньги. А зачем нам это делать? Урбанизированная зона все равно сильнее, чем любые линии вы построите в поле. Вопрос урбанизированной зоны. Вопрос — 200 тысяч человек там живет. Вопрос — мы делаем шаг назад, морально ослабляем нашу армию. Вопрос, сколько людей там погибло уже», — объясняет Зеленский.

Потенциальный выход с Донбасса он назвал безответственным шагом на сегодняшний день.

«Какие гарантии безопасности Украине дают? Смотрите, если там нет на контактной линии присутствия партнеров, то почему россиянам через какой-то срок снова не начать наступление? Ну почему просто? Я просто не понимаю почему? Я причин не вижу. Что их будет ограничивать? Что? США говорят: например, президент Трамп. Президент Трамп — (будет в должности — Ред.) два с половиной года. А что потом будем делать?» — подытожил президент.

Ранее Владимир Зеленский подверг резкой критике идеи относительно территориальных компромиссов с Россией.

По его словам, переговоры пока не дают результатов, потому что РФ вместо конструктивного диалога выдвигает ультиматумы. Президент также подтвердил, что Украина может получить гарантии безопасности от США только при условии вывода войск с Донбасса.