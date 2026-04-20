Зеленский сделал неутешительный прогноз по поводу последствий войны в Иране

Владимир Зеленский / © Associated Press

Рост напряженности вокруг Ирана позволяет России манипулировать мировым энергорынком и истощать ресурсы Запада.

Об этом заявил Владимир Зеленский в интервью, транслируемом телемарафоном «Єдині новини».

Экономические расчеты Кремля

По словам Зеленского, российская экономика сталкивается с дефицитом в 100 миллиардов долларов, который невозможно перекрыть коротким конфликтом. Однако затяжная война в Иране позволяет Кремлю рассчитывать на снятие санкций и дополнительную прибыль из-за мирового дефицита энергоресурсов.

«Ситуация в Иране просто не дала пока русским то, что они „нашли“: помогать Ирану, отвечать сильнее, более точечно по энергетике для того, чтобы было ограничение по энергетике», — пояснил глава государства.

Он добавил, что Владимир Путин заинтересован в продолжении войны на Ближнем Востоке, ведь он покрыл лишь около 10% бюджетной дыры.

«У Путина точно большие проблемы. И дефицит 100 млрд не покроешь за счет этой короткой войны на Ближнем Востоке. Если война будет продолжена, он заинтересован в этом. Тогда он заработает больше. Пока он не покрыл большой дефицит», — отметил Зеленский.

Президент подытожил, что конфликт в Иране выгоден России, поскольку он истощает ресурсы США и энергозапасы Европы. По его мнению, такая дестабилизация оказывает серьезное давление на мировых лидеров, в частности на Китай, и провоцирует новые волны агрессии не только на Ближнем Востоке, но и в других регионах мира.

«Война в Иране, безусловно, приведет к более широким агрессиям, не только на Ближнем Востоке», — подытожил он.

Война в Иране — последние новости

Напомним, ранее глава КНР Си Цзиньпин заявил, что Ормузский пролив должен оставаться открытым. Об этом он сообщил в телефонном разговоре с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом ибн Салманом.

В свою очередь Трамп неоднозначно высказался о дедлайне по прекращению огня в Иране, которое, по плану, должно было длиться две недели.

Однако он также заявлял, что якобы соглашение с Ираном очень близко. По словам Трампа, «это будет соглашение без ядерного оружия». Американский лидер заявил, что Тегеран согласился почти на все требования Вашингтона.