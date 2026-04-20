Зеленський зробив невтішний прогноз щодо наслідків війни в Ірані

Володимир Зеленський

Зростання напруженості навколо Ірану дає Росії можливість маніпулювати світовим енергоринком та виснажувати ресурси Заходу.

Про це заявив Володимир Зеленський в інтерв’ю, яке транслював телемарафон «Єдині новини».

Економічні розрахунки Кремля

За словами Зеленського, російська економіка стикається з дефіцитом у 100 мільярдів доларів, який неможливо перекрити коротким конфліктом. Проте затяжна війна в Ірані дозволяє Кремлю розраховувати на зняття санкцій та додаткові прибутки через світовий дефіцит енергоресурсів.

«Ситуація в Ірані просто не дала наразі „рускім“ те, що вони „знайшли“: допомагати Ірану, відповідати сильніше, більш точково по енергетиці для того, щоб було обмеження по енергетиці», — пояснив глава держави.

Він додав, що Володимир Путін зацікавлений у продовженні війни на Близькому Сході, адже наразі він покрив лише близько 10% бюджетної діри.

«У Путіна точно великі проблеми. І дефіцит 100 млрд не покриєш за рахунок цієї короткої війни на Близькому Сході. Якщо війна буде продовжена, він зацікавлений у цьому. Тоді він заробить більше. Поки що він не покрив той великий дефіцит», — зауважив Зеленський.

Президент підсумував, що конфлікт в Ірані вигідний Росії, оскільки він виснажує ресурси США та енергозапаси Європи. На його думку, така дестабілізація створює серйозний тиск на світових лідерів, зокрема на Китай, і провокує нові хвилі агресії не лише на Близькому Сході, а й в інших регіонах світу.

«Війна в Ірані, безумовно, призведе до більш широких агресій, не тільки на Близькому Сході», — підсумував він.

Війна в Ірані — останні новини

Нагадаємо, раніше голова КНР Сі Цзіньпін заявив, що Ормузька протока має залишатися відкритою. Про це він повідомив у телефонній розмові зі спадкоємним принцом Саудівської Аравії Мухаммедом ібн Салманом.

Своєю чергою Трамп неоднозначно висловився про дедлайн щодо припинення вогню в Ірані, яке, за планом, мало тривати два тижні.

Проте він також заявляв, що нібито угода з Іраном дуже близька. За словами Трампа, «це буде угода без ядерної зброї». Американський лідер заявив, що Тегеран погодився майже на всі вимоги Вашингтона.