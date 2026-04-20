Кріссі Тейген у сукні кольору крем-брюле і з хвостом-торочкою позувала на церемонії у Санта-Моніці
40-річна модель, ведуча і багатодітна мати у ніжному вбранні продемонструвала струнку фігуру.
Кріссі Тейген відвідала церемонію вручення премії Breakthrough Prize 2026 у Санта-Моніці. На захід вона прийшла разом зі своїм чоловіком — співаком Джоном Леджендом.
Зірка з’явилася на червоній доріжці в оригінальній сукні без бретельок кольору крем-брюле з колекції прет-а-порте весна-літо 2026 бренду Cong Tri. Вбрання довжини максі складалося з тонких смужок, мало вузол на стегні, високий розріз і довгий хвіст-торочку. До речі, у цій сукні модель засвітила незасмаглі сліди від шлейок купальника.
Аутфіт Тейген доповнила прозорими туфлями з відкритими носками. Вона зробила елегантну зачіску з випущеними спереду пасмами, макіяж із шоколадною помадою, темно-бордові манікюр та педикюр.
Джон був одягнений у чорний смокінг, білу сорочку і чорний метелик, які він скомбінував із чорними туфлями.
