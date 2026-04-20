Джіджі Хадід у білосніжній сукні з галтером і гарною брошкою вийшла на червону доріжку

Джіджі Хадід / © Associated Press

Джіджі Хадід прикрасила своєю появою червону доріжку церемонії вручення премії Breakthrough Prize 2026, яка відбулася у Санта-Моніці.

Джіджі Хадід / © Associated Press

Модель обрала для свого виходу білосніжну сукню максі від бренду David Koma, яка підкреслила її струнку фігуру. Вбрання мало галтер, прикрашений красивою брошкою з камінням. Взута вона була у білі босоніжки.

Джіджі Хадід / © Associated Press

Джіджі зробила зачіску «мальвінка», випустивши і накрутивши спереду пасма, зробила макіяж із темно-бежевою помадою, прикрасила вуха діамантовими краплеподібними сережками, а руки — діамантовими браслетом і каблучками із цього комплекту.

Джіджі Хадід / © Associated Press

Нагадаємо, Джіджі на івент у Нью-Йорку одягла жовту коктейльну сукню також від David Koma.