Джіджі Хадід у білосніжній сукні з галтером і гарною брошкою вийшла на червону доріжку
29-річна модель зачарувала своїм ніжним аутфітом на світському заході.
Джіджі Хадід прикрасила своєю появою червону доріжку церемонії вручення премії Breakthrough Prize 2026, яка відбулася у Санта-Моніці.
Модель обрала для свого виходу білосніжну сукню максі від бренду David Koma, яка підкреслила її струнку фігуру. Вбрання мало галтер, прикрашений красивою брошкою з камінням. Взута вона була у білі босоніжки.
Джіджі зробила зачіску «мальвінка», випустивши і накрутивши спереду пасма, зробила макіяж із темно-бежевою помадою, прикрасила вуха діамантовими краплеподібними сережками, а руки — діамантовими браслетом і каблучками із цього комплекту.
Нагадаємо, Джіджі на івент у Нью-Йорку одягла жовту коктейльну сукню також від David Koma.