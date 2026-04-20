Принц Карл Філіп та принцеса Софія поділилися новим фото старшого сина-іменинника

Принц Карл Філіп і принцеса Софія / © Getty Images

Принц Карл Філіп та принцеса Софія Шведська публічно привітали свого старшого сина у соціальних мережах.

"Сьогодні ми відзначаємо 10-річчя нашого улюбленого Олександра", - написали вони. До зворушливого послання додавалася фотографія іменинника, де чітко видно його подібність з матір'ю.

На знімку юний принц сидить у зеленій футболці та дивиться у камеру з напівусмішкою. Принц Олександр народився 19 квітня 2016 року, слідом за ним з’явилися на світ троє його молодших братів та сестра: Габріель, якому 8 років, Джуліан, якому п'ять і принцеса Інес, їй один рік.