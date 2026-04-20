Зеленский объяснил, почему Орбан проиграл выборы в Венгрии: неожиданная причина

Президент Владимир Зеленский назвал причину поражения венгерского премьера Виктора Орбана на парламентских выборах 12 апреля.

Об этом глава государства сказал в интервью, которое транслировал телемарафон «Единые новости».

Говоря о поражении Орбана, Зеленский заметил, что «на ненависти нельзя выигрывать постоянно».

«Я много раз это сказал. Со мной не соглашались многие лидеры. На ненависти нельзя выигрывать постоянно. На ненависти можно тактически выиграть, стратегически точно проиграть», — отметил президент.

По его мнению, выборы в Венгрии — это стратегический проигрыш Орбана.

Зеленский заверил, что со своей стороны делал все возможное для налаживания отношений с официальным Будапештом и Орбаном лично.

«Даже когда он вешал билборды с ненавистью ко мне, я говорил, что принадлежу выбору народа Украины. Ненависть ко мне — это проекция ненависти к украинцам», — сказал президент.

Зеленский считает, что Орбан «построил свою кампанию по ненависти к украинцам». В то время как народ Венгрии продемонстрировал, что он с этим не согласен.

Глава государства добавил, что с избранием нового венгерского премьера Мадяра открывается окно возможностей для Украины, Венгрии и всего Европейского Союза.

Напомним, президент Зеленский заявил, что планирует обсудить с лидером партии «Тиса» Петером Мадяром, победившей на парламентских выборах в Венгрии, возврат средств «Ощадбанка», конфискованных Венгрией.

Ранее победивший на выборах в Венгрии Петер Мадяр выдвинул условие для разблокирования кредита Украине.