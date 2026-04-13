Выборы в Венгрии 2026 / © ТСН

Реклама

12 апреля в Венгрии состоялись парламентские выборы, фактически завершившие многолетнюю эпоху правления действующего премьер-министра страны Виктора Орбана. Политик, часто обвиняемый в пророссийской позиции и конфликте с Европейским Союзом, уже признал поражение и фактическую смену власти. Победу на выборах одержала оппозиционная партия «Тиса» во главе с Петером Мадьяром, набрав более 69% голосов избирателей.

Политолог Владимир Фесенко в комментарии ТСН.ua рассказал, как поражение Орбана повлияет на войну в Украине и чего ждать от нового премьера.

По словам политолога, несмотря на победу на выборах, Петер Мадьяр еще не вступил в должность премьер-министра, поэтому ключевые политические решения будут зависеть от формирования нового правительства.

Реклама

«Во-первых, он еще не стал премьером, и нужно будет ждать формирования нового правительства, и когда он станет премьером. И надо понимать, политику в Венгрии будет определять не только Петер Мадьяр. Это не президентская республика, это парламентская республика», — сказал политолог.

В то же время эксперт подчеркнул, что результаты голосования, прежде всего, стали символом поражения действующей власти. Он объяснил, что Мадьяра поддержали не только его сторонники, но и избиратели с разными политическими взглядами, которые стремились к переменам.

«Что также важно понимать, результаты голосования в Венгрии — это в первую очередь поражение Орбана», — объяснил Фесенко.

Почему венгры голосовали против Орбана

Как отметил Фесенко, ключевым фактором стала не пророссийская позиция премьера, а его конфликт с Европой.

Реклама

«Главное, что произошло — это поражение Орбана. И не потому, что он пророссийский. Это тоже важно», — отметил политолог.

По его словам, избиратели все больше воспринимали политику Орбана как антиевропейскую.

«Большинство венгров — вот и был лозунг "русские, прочь" — да, им не нравились связи Орбана с Россией, но главное было другое — антиевропейство Орбана, с которым он выступал против Европы. И вот избиратели в Венгрии, думаю, в первую очередь они голосовали не за Мадьяра, а против Орбана. За Мадьяра тоже — он харизматичный, привлекательный, энергичный, но голосовали против Орбана», — сказал он.

Фесенко добавил, что значительная часть общества стремилась к возвращению страны к конструктивному сотрудничеству с Европейским Союзом.

Реклама

«Во-вторых, голосовали за Европу, за то, чтобы Венгрия не была антиевропейской страной, чтобы не было конфликта между Венгрией и Европой, за налаживание отношений с Европой», — пояснил эксперт.

Поражение Орбана — это также поражение Путина и Трампа

Политолог считает, что результаты выборов имеют более широкое геополитическое значение.

«Результаты выборов в Венгрии — это не столько победа Мадьяра, сколько, во-первых, поражение Орбана, во-вторых, поражение Путина, активно поддерживавшего Орбана через свои политтехнологии, через российские спецслужбы и так далее. Но Путин проиграл в Венгрии», — отметил Фесенко.

Он подчеркнул, что это важный сигнал и для Европы, и Украины. Кроме того, по его словам, на этих выборах проиграли и американские политики, открыто поддерживавшие Орбана.

Реклама

«В-третьих, что не менее важно, проиграл Трамп. На выборах в Венгрии проиграл Трамп, который очень сильно поддерживал Орбана публично», — отметил политолог.

Он уточнил, что такая поддержка могла даже навредить действующему премьеру.

«Мне кажется, что такая отчаянная поддержка президента США и вице-президента США, они не столько помогли Орбану, сколько сыграли против него», — сказал Фесенко.

По его словам, для многих венгров эти выборы стали символическим выбором цивилизационного пути.

Реклама

«Для многих венгров это был не только выбор между партией власти "Фидес" и партией оппозиции, между Орбаном и Мадьяром — нет, это еще был выбор между Европой и Трампом. И большинство венгров поддержали именно Европу», — подчеркнул эксперт.

Когда появится новое правительство

Фесенко отметил, что формирование нового правительства может произойти достаточно быстро.

«Здесь мы подходим уже к последствиям этих выборов, чего ждать от нового правительства, которое, скорее всего, будет сформировано, ну оно формально должно быть сформировано не позднее 30 дней», — пояснил он.

По его оценке, новое правительство может заработать уже в ближайшее время.

Реклама

«Думаю, что уже в начале мая, если все будет хорошо, если будет все быстро происходить, в Венгрии появится новое правительство», — сказал Фесенко.

Что изменится в отношениях с Европой

Одним из первых последствий смены власти, по словам эксперта, станет нормализация отношений между Будапештом и Европейским Союзом.

«И вот я думаю, что первое, что произойдет и достаточно быстро, это нормализация отношений между венгерским правительством и Европейским Союзом. Прежде всего, с Европейской комиссией», — отметил Фесенко.

Он добавил, что новая власть может изменить законодательство, которое вызывало критику ЕС.

Реклама

«Кстати, очень важно, что партия Мадьяра получила две трети голосов в парламенте. Это позволит изменить многие антиевропейские решения в законодательстве Венгрии и в Конституции, которые вызвали критику в Евросоюзе», — пояснил эксперт.

Как это повлияет на помощь Украине и санкции против России

По словам политолога, смена власти в Венгрии может иметь непосредственные последствия для Украины.

«Для нас важно то, что нормализация отношений между Венгрией и Евросоюзом, она будет способствовать разблокированию финансовой помощи для Украины на 90 миллиардов евро и 20-го пакета санкций против России. Это то, что блокировал Орбан», — подчеркнул Фесенко.

Политолог считает, что новый лидер Венгрии не станет откровенно проукраинским политиком, но и не будет проводить антиукраинскую политику.

Реклама

«Он не будет проукраинским политиком, это точно можно сказать. Он против поставок оружия Украине, он не поддерживает идею скорейшего вступления Украины в Евросоюз», — отметил Фесенко.

В то же время, по его словам, позиция Мадьяра не враждебна к Украине.

«У него нет антиукраинских взглядов, у него нет агрессии, крайне негативного отношения к Украине. В 2024 году Мадяр приезжал, кстати, в Киев, отдал дань уважения погибшим украинским воинам», — сказал Фесенко.

По мнению эксперта, после смены власти возможно постепенное улучшение двусторонних отношений.

Реклама

«Так что я думаю, что Мадьяр по отношению к Украине он будет проводить провенгерскую политику, в частности, как и у Виктора Орбана, будет поддерживать продвижение прав и статуса венгерского меньшинства в Украине», — отметил он.

В то же время, по словам политолога, это не означает конфликт с Киевом.

«Он не будет играть на нашей стороне, но не будет антиукраинской политики. И это создает основу для постепенного, поэтапного налаживания, нормализации двусторонних отношений между Венгрией и Украиной», — подытожил Фесенко.