Еще недавно мы жили в мире сдержанных оттенков — глубокого бордо, насыщенного шоколада и эспрессо. Однако весна традиционно приносит с собой другую энергию, более светлую и цветную, об этом рассказало издание InStyle

Подиумы доказали, что цвет сегодня — не просто деталь, а ключевой акцент образа. И если раньше мы осторожно добавляли «что-то яркое», то теперь именно оно формирует стиль. После волны сливочного желтого и кобальтового голубого, тренды ускорились и теперь настало время новых фаворитов.

Королевский фиолетовый вместо эспрессо

Насыщенный, глубокий и немного драматичный, этот оттенок буквально захватил подиумы. Его активно используют такие модные дома, как Prada, Balenciaga и Valentino. Фиолетовый роскошно смотрится как в монохромных образах, так и в аксессуарах. Его уже носят Леди Гага и Джессика Симпсон.

Канареечный желтый — вместо сливочного

Это более яркая и смелая версия любимого нежного желтого. Появился на подиумах Bottega Veneta и Balenciaga и мгновенно стал фаворитом сезона. Носить его можно с тональными оттенками или в сочетании с красным или синим.

Томатный красный — вместо глубокого бордо

Этот оттенок — настоящий модный «удар». Яркий, сочный и очень заметный. Его активно показывали Tory Burch и Bottega Veneta. Изюминка заключается в том, что его уже называют новым нейтральным. Носите его со спокойными базовыми вещами или с нежно-розовым для баланса.

Апельсиновый — вместо бежевого

Свежий, «солнечный» и очень летний оттенок. Опять же, тренд поддержали Tory Burch. Особенно хорошо он смотрится в отпускных образах на загорелой коже Можно выбрать как монохром, так и акцент, например, обувь.

Бирюзово-синий — вместо мятного

Этот сложный сине-зеленый оттенок — один из главных цветов года. Его уже активно используют Zimmermann, Alaïa и Loewe. Можно носить в монохромных образах или с пастельными оттенками, например, шалфей.

Пудрово-розовый — вместо яркого розового

Нежный, женственный и универсальный, этот оттенок не сдает позиций. Его популярность поддерживает эстетика нежной кокетливости, а также показы Sandy Liang. Работает почти со всем, например, серым, коричневым или красным.

Почему мы отказываемся от «старых» цветов

Тренды меняются не случайно, они отражают настроение времени. Вместо темного эспрессо, тяжелого бордо, базового бежевого и яркого «кричащего» розового, мы выбираем легкость, энергию и эмоцию. Это мода, которая не сдерживает, а играет.

Не обязательно менять все сразу. Начните с аксессуаров, обуви и одного яркого элемента в образе. И главное, не бойтесь цвета, потому что именно он сегодня создает «вау» эффект.

Весна 2026 — это про смелость, желание выглядеть ярче, чем вчера. И если раньше мы прятались за черным или нейтральной базой, то сейчас мода буквально говорит позволь себе быть заметными. Ведь иногда один правильный цвет может изменить не только образ, но и настроение.