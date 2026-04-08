Ежегодно весенняя мода кажется предсказуемой: цветы, пастельные оттенки и новые «сезонные» ароматы. Однако в 2026 году принты заняли особое место и превратили гардероб в яркую палитру, об этом рассказало издание PureWow. Дизайнеры сочетают классику с современностью и создают свежий, но знакомый вид. В этом сезоне стоит позволить себе экспериментировать и начать можно с главных тенденций, которые уже появились на подиумах Chanel, Jacquemus и других брендов.

Импрессионистские принты

Самым смелым трендом стали абстрактные, художественные принты, напоминающие полотна импрессионистов и сюрреалистов начала XX века, но выглядящие современно на юбках, платьях и блузах. Chanel и Matthieu Blazy продемонстрировали, как плавные, живописные мотивы могут создавать эффект «движущейся картины» в повседневном образе.

Начните с одного абстрактного элемента и сочетайте его с однотонными вещами или выберите полный образ в одном принте, но оставьте аксессуары минимальными.

Большие полосы

Крупные, контрастные полосы, которые сразу становятся центром образа. Jacquemus предлагает «ривьерские» варианты, а Off-White, Cynthia Rowley и Ralph Lauren играют с направлением и масштабом полос. Это уже не классические полоски, а акцентные элементы, которые делают образ ярким.

Полосатые вещи сочетайте с нейтральными элементами, например, широкие полосатые брюки с простым топом или рискните на полный комплект из полос. Смелым подойдет смешение разных направлений полос, но в тесной цветовой палитре.

Живописные цветы

Цветы всегда ассоциируются с весной, но в этом сезоне они нестандартные и художественные. Sandy Liang предлагает «сладкие, но с оттенком бунта», PatBo и Christian Siriano — яркие, насыщенные, а Erdem остался верен романтическим мотивам. Miu Miu добавили образам «жизненности», чтобы цветы выглядели естественно.

Сочетайте цветочные мотивы с классическими вещами, экспериментируйте с текстурами, например, кожа, или выберите полный флористический образ, но оставьте аксессуары нейтральными.

Новый горошек

Горох возвращается, но не тот, который носила ваша бабушка. Altuzarra, Dries Van Noten и Jacquemus превратили его в игру с масштабом и расположением. Он может быть ретро и одновременно современным, легко сочетается с деловыми вещами или другими принтами.

Думайте о горошке как о нейтральном принте с характером с джинсами, комбинируйте разные размеры или смешивайте с полосами.

Весна 2026 года — время смелых, ярких решений. Принты становятся центром образа, позволяют экспериментировать и не беспокоиться о других деталях. Абстрактные полотна, крупные полосы, живописные цветы и современный горох помогут освежить гардероб, подчеркнуть индивидуальность и сделать весенние образы незабываемыми.