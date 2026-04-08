Рецепты
142
1 мин

Филе индейки запеченное в духовке: рецепт для праздничного стола

Филе индейки, запеченное в духовке — это диетическое, сочное мясо, которое сначала маринуется в соусе из горчицы, паприки, черного перца, а затем запекается в духовке.

Екатерина Труш
Филе индейки запеченное в духовке

Филе индейки запеченное в духовке / © Credits

Мясо подойдет для легкого ужина или праздничного стола и отлично сочетается с рисом, картофелем или овощным салатом.

Ингредиенты:

  • филе индейки — 1 кг;

  • паприка молотая — 1 ч л;

  • горчица острая — 1 ст л;

  • чеснок — 2 зубчика;

  • перец черный молотый;

  • соль.

Приготовление:

  1. Филе индейки промойте, обсушите бумажным полотенцем.

  2. Чеснок очистите и пропустите через пресс.

  3. В миске соедините паприку, горчицу, чеснок, перец черный молотый, соль и перемешайте до однородной массы, смажьте этим маринадом филе индейки со всех сторон и выложите в миску, накройте пленкой и отправьте в холодильник на 2-3 часа.

  4. Мясо заверните в фольгу, выложите в форму для запекания и отправьте в духовку при 180 градусах на 50 минут, затем фольгу разверните и верните мясо снова в духовку на 20-25 минут до золотистого цвета.

Советы:

  • Специи используйте по своему вкусу.

