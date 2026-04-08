- Дата публикации
-
- Категория
- Рецепты
- Количество просмотров
- 142
- Время на прочтение
- 1 мин
Филе индейки запеченное в духовке: рецепт для праздничного стола
Филе индейки, запеченное в духовке — это диетическое, сочное мясо, которое сначала маринуется в соусе из горчицы, паприки, черного перца, а затем запекается в духовке.
Мясо подойдет для легкого ужина или праздничного стола и отлично сочетается с рисом, картофелем или овощным салатом.
Ингредиенты:
филе индейки — 1 кг;
паприка молотая — 1 ч л;
горчица острая — 1 ст л;
чеснок — 2 зубчика;
перец черный молотый;
соль.
Приготовление:
Филе индейки промойте, обсушите бумажным полотенцем.
Чеснок очистите и пропустите через пресс.
В миске соедините паприку, горчицу, чеснок, перец черный молотый, соль и перемешайте до однородной массы, смажьте этим маринадом филе индейки со всех сторон и выложите в миску, накройте пленкой и отправьте в холодильник на 2-3 часа.
Мясо заверните в фольгу, выложите в форму для запекания и отправьте в духовку при 180 градусах на 50 минут, затем фольгу разверните и верните мясо снова в духовку на 20-25 минут до золотистого цвета.
Советы:
Специи используйте по своему вкусу.