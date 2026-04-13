Зеленский раскрыл детали уникальной операции: как россияне сдались в плен без боя

Владимир Зеленский / © Associated Press

В Украине зафиксировали уникальный случай ведения боевых действий: вражескую позицию взяли под контроль исключительно с помощью беспилотных систем.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, операция прошла без участия пехоты и без потерь со стороны Сил обороны. Этот случай стал первым за все время полномасштабной войны.

«Впервые в истории этой войны вражеская позиция была взята исключительно беспилотными платформами — НРК и дронами. Захватчики сдались в плен, и эту операцию проделали без участия пехоты и без потерь с нашей стороны», — заявил Владимир Зеленский.

Наземные роботизированные комплексы (НРК). / © Владимир Зеленский

Президент отметил, что украинские разработки, такие как «Ратель», «Термит», «Ардал», «Рысь», «Змей», «Протектор» и «Воля», демонстрируют высокую эффективность на поле боя. Только за последние три месяца отечественные роботизированные комплексы выполнили более 22 тысяч миссий.

Наземные роботизированные комплексы (НРК). / © Владимир Зеленский

«Более 22 тысяч раз сохранена жизнь — в наиболее опасные зоны вместо воина шел робот. Это о высоких технологиях в защите высочайшей ценности — жизни человека. Будущее уже на фронте и его творит Украина», — отметил Зеленский.

