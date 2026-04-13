Синоптики рассказали, какой будет погода в Украине 14 апреля / © pexels.com

В Украине 14 апреля ударят ночные заморозки до -5, которые угрожают ранним садам, хотя днем антициклон принесет долгожданное солнечное тепло. Синоптики предупреждают о штормовом ветре в ряде областей и советуют на несколько дней отложить высадку рассады.

Погода в Украине

Руководитель Черкасского областного центра по гидрометеорологии Виталий Постригань предупреждает, что со вторника по четверг (14-16 апреля) в атмосфере будет доминировать антициклон «Quirin». Погода стабилизируется, солнце будет выходить чаще, а днем воздух прогреется от +13 до +18 градусов тепла. Однако синоптик отмечает, что из-за безоблачной и тихой погоды ночью земля быстро выхолаживается, поэтому в ближайшие дни вероятны заморозки до -3 градусов.

«Такую погоду стоит использовать для сева технических культур и посадки картофеля. А вот с высадкой рассады лучше пока подождать», — отметил синоптик.

По даннымУкраинского гидрометцентра, 14 апреля, в Украине ожидается переменчивая погода без существенных осадков, хотя жителям восточных регионов днем понадобятся зонтики из-за дождей. Ветер будет дуть преимущественно северо-западный, со скоростью 7-12 м/с, однако на Сумщине и в восточных областях возможны сильные порывы до 15-20 м/с.

В то же время синоптики предупреждают о серьезном ночном похолодании. На Правобережье ожидаются заморозки в воздухе до -3 градусов мороза (в регионе объявлен второй, оранжевый, уровень опасности), а на остальной территории, кроме Закарпатья и востока, ожидаются заморозки на поверхности почвы до -5 градусов ниже нуля.

«Заморозки будут наносить вред раннецветущим плодовым деревьям», — отмечают в гидрометцентре.

Предупреждение о заморозках в Украине 14 апреля / © Укргидрометцентр

Днем весеннее солнце несколько исправит ситуацию: воздух прогреется до +16 градусов тепла, а на Закарпатье — до комфортных +19. Прохладнее всего будет на востоке и северо-востоке, где термометры покажут лишь от +7 до +12 градусов тепла.

Прогноз погоды в Украине на сутки 14 апреля / © Укргидрометцентр

Погода в Киеве

В Киеве и Киевской области 14 апреля ожидается облачная погода без осадков. Ветер будет дуть северо-западный со скоростью 7-12 м/с.

Температура воздуха по области ночью будет колебаться от 0 до -3 градусов мороза, температура днем от +11 до +16 градусов тепла. В столице 14 ночью столбики термометров будут показывать от +2 до +4 градусов тепла, днем около +15 градусов тепла.

В то же время синоптики предупреждают о заморозках в Киевской области и в самом городе Киеве.

«Ночью 14 апреля по территории Киевской области в воздухе заморозки 0-3°. II уровень опасности, оранжевый. Ночью 14 апреля по территории г. Киев на поверхности почвы заморозки 0-2°. І уровень опасности, желтый», — говорится в сообщении

Синоптики предупреждают о сильных заморозках на Киевщине 14 апреля / © Укргидрометцентр

Погода в Одессе

В Одесской области 14 апреля погоду будет определять северный антициклон, поэтому существенных осадков не предвидится. Ночью и утром на дорогах области возможен туман (видимость 200-500 м), а ветер в течение суток будет оставаться слабым и часто менять направление.

Однако ближайшей ночью по области ожидаются сильные заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -5 градусов ниже нуля. В Одессе ночь будет немного теплее (ожидается от +3 до +5 градусов тепла), однако на поверхности земли также возможен небольшой «минус» до -2. Днем весеннее солнце прогреет воздух в регионе до +16, в самом городе — до +13 выше нуля.

В Одесской области ночью 14 апреля ожидаются заморозки до -5 градусов ниже нуля / © Укргидрометцентр

На побережье Черного моря ситуация будет стабильна: море спокойное, уровень воды безопасный, а ее температура составит от +7 до +8 градусов тепла. Синоптики отмечают, что это похолодание будет кратковременным, и уже со следующего дня температура начнет постепенно расти.

Погода во Львове

На Львовщине 14 апреля ожидается облачная погода, без осадков. Температура воздуха по области ночью будет колебаться от 0 до -5 градусов мороза, днем воздух прогреется до +18 градусов тепла. Во Львове ночью столбики термометров будут показывать от -1 до -3 градусов мороза, днем — от +15 до +17 тепла.

В то же время синоптики предупреждают о сильных заморозках по территории Львовской области 14 апреля: ночью и утром ожидается до -5 градусов ниже нуля. Во Львове утром будет сильный заморозок до — 3 градусов ниже нуля. В регионе объявлен второй уровень опасности, оранжевый.

Синоптики предупреждают о сильных заморозках на Львовщине 14 апреля / © Укргидрометцентр

Также жителей Львовщины предупреждают о сильном ветре. По Львовщине 14 апреля местами ожидаются порывы юго-восточного направления, которые будут достигать до 20 м/с.

В самом Львове ветрено будет уже с утра и в течение дня. Из-за непогоды объявлен первый (желтый) уровень опасности.

Предупреждение о сильном ветре на Львовщине 14 апреля / © Укргидрометцентр

Погода в Днепре

В Днепропетровской области и городе Днепр 14 апреля будет облачно с прояснениями. Синоптики существенных осадков не предвидят. Ветер будет дуть северо-западный со скоростью 7-12 м/с.

Температура по области будет составлять:

ночью от 0 до +5 градусов тепла, на поверхности почвы ожидаются заморозки до -4 градусов ниже нуля;

днем от +11 до +16 градусов тепла.

В Днепре температура воздуха будет колебаться:

ночью от +2 до +4 градусов тепла, на поверхности почвы ожидаются заморозки до -4 ниже нуля;

днем — от +14 до +16.

Синоптики предупреждают о сильных заморозках на Днепропетровщине 14 апреля / © Укргидрометцентр

Погода в Харькове

На Харьковщине 14 апреля будет ветреная, пасмурная погода с кратковременными прояснениями. Если ночью существенных осадков не ожидается, то днем по всей области, включая областной центр, пройдет дождь.

Предупреждение о сильном ветре на Харьковщине 14 апреля / © Укргидрометцентр

Температура воздуха по области ночью будет колебаться от +2 до +7 градусов тепла, днем — от +8 до +13 градусов тепла. В Харькове ночью столбики термометров будут показывать от +4 до +6 градусов выше нуля, а днем воздух прогреется до +12.

