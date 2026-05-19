С акцентом на пикантном декольте: папарацци запечатлели Еву Лонгорию в гламурном платье цвета гнилой вишни

Ева Лонгория / © Getty Images

Еву Лонгорию папарацци запечатлели в отеле Martinez. Актриса приехала во Францию, чтобы посетить Каннский кинофестиваль и другие мероприятия.

Звезда выглядела просто потрясающе. Она была одета в платье приталенного силуэта, полностью расшитое пайетками цвета гнилой вишни. Наряд из весенне-летней коллекции 2026 бренда Sergio Hudson имел воротник-халтер, американскую пройму и пикантный вырез в зоне декольте. Платье прекрасно подчеркнуло ее стройную фигуру.

Ева собрала волосы в элегантную прическу с выпущенными прядями спереди, сделала макияж с коричневой помадой и длинный перламутровый маникюр. Актриса украсила уши серьгами любимой формы — большими круглыми с камнями, а руки — золотыми ребристыми браслетами и кольцами.

Напомним, Ева Лонгория пришла на премию AFI Life Achievement Award лишь в одной перчатке.

