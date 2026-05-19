З акцентом на пікантному декольте: папараці зазнімкували Єву Лонгорію у гламурній сукні кольору гнилої вишні
51-річна акторка прибула до Франції на кінофестиваль.
Єву Лонгорію папараці зазнімкували в готелі Martinez. Акторка приїхала до Франції, щоб відвідати Каннський кінофестиваль та інші заходи.
Вона мала просто приголомшливий вигляд. Зірка була одягнена в сукню приталеного силуету, повністю розшиту лелітками кольору гнилої вишні. Вбрання з весняно-літньої колекції 2026 бренду Sergio Hudson мало комір-галтер, американську пройму та пікантний виріз у зоні декольте. Сукня чудово підкреслила її струнку фігуру.
Єва зібрала волосся в елегантну зачіску з випущеними пасмами спереду, зробила макіяж з коричневою помадою і довгий перламутровий манікюр. Вуха вона прикрасила сережками улюбленої форми — великими круглими з камінням, а руки — золотими ребристими браслетами й каблучками.
Нагадаємо, Єва Лонгорія прийшла на премію AFI Life Achievement Award лише в одній рукавичці.