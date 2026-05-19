На Славянском направлении продолжаются ожесточенные бои: российские войска оказывают активное давление по всей отрезочной линии, используя нехватку личного состава в Силах обороны Украины (СОУ) для утечки вглубь территории.

Об этом сообщают аналитики DeepState.

Ситуация на Славянском направлении — что известно

По данным с места событий, сейчас этот участок фронта является одним из самых хаотичных. За неимением пехоты противник находит пробелы в украинской обороне, пытается закрепиться на новых рубежах и создает критические ситуации для позиций СОУ.

Намечая ситуацию на линии столкновения, аналитики отмечают, что россияне ведут активные штурмовые действия сразу на нескольких участках:

Направление Резниковки и Калеников: враг пытается закрепиться с дальнейшим продвижением в глубь обороны, что создает непосредственную угрозу выхода в тыл украинским позициям в районе Рай-Александровки.

Район Закотного и Озерного: продолжаются тяжелые бои за Закотное, в то же время передовые группы россиян недавно фиксировались и уничтожались уже в Озерном.

Линия Никифоровка — Федоровка Вторая — Привилегия — Миньковка — Новомарково — Марково: на всем этом отрезке также фиксируется непрерывное давление со стороны сил противника.

Кроме пехотных штурмов, ведение обороны существенно усложняет активная работа российской авиации и беспилотных систем, которые наносят удары по позициям ВСУ и прерывают логистические маршруты.

«По предварительной информации, на участок должен был зайти „Рубикон“, который уже в единичных случаях светился со своей работой, однако бойцы отмечают, что и другие подразделения кацапских пилотов создают неприятности. Поэтому сейчас готовят своих пилотов из тех, кого удается наскребть с пополнения, чтобы совершать хоть какое-нибудь противодействие», — сообщают аналитики.

Для организации противодействия вражеским дронам украинское командование сейчас срочно готовит собственных операторов БПЛА по пополнению. Сейчас ситуация в направлении остается динамичной и напряженной.

Напомним, по состоянию на 19 мая 2026 года ВСУ уничтожили 1 351 150 солдат Российской Федерации. За минувшие сутки ликвидировано еще 1140 военных.

Ранее мы писали, что ВСУ уничтожили российские суда в Ейске, расположенном в Краснодарском крае РФ. Был уничтожен вертолет Ка-27 и патрульный самолет морской авиации Бе-200.

К слову, украинские военные нанесли мощный удар по военно-экономическому потенциалу России, атаковав два важных нефтяных объекта.

