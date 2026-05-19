Впервые с сезона-2003/04: "Арсенал" стал чемпионом АПЛ

"Арсенал" / © Associated Press

Реклама

Лондонский "Арсенал", который накануне обыграл "Бернли", стал победителем английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2025/26.

Случилось это после того, как "Манчестер Сити" на выезде сыграл вничью с "Борнмутом" (1:1) в матче предпоследнего, 37-го тура АПЛ.

Перед началом этого поединка команда Хосепа Гвардиолы на 5 очков отставала от "канониров", имея игру в запасе. Так что "горожанам" обязательно нужно было побеждать, чтобы сохранить шансы на чемпионство.

Реклама

Однако эта задача оказалась "небесно-голубым" не по силам. "Борнмут" открыл счет благодаря голу Эли Крупи на 39-й минуте матча. Гости отыгрались усилиями Эрлинга Холанда на 90+5-й минуте, но на большее времени уже не осталось.

Таким образом, "Арсенал" (82 очка) за тур до конца стал недосягаемым для "Манчестер Сити" (78 баллов) в турнирной таблице и досрочно завоевал первый с сезона-2003/04 чемпионский титул и 14-й в истории.

"Борнмут" (56 пунктов) находится на шестом месте в АПЛ и обеспечил себе попадание в еврокубки на следующий сезон.

В последнем туре 24 мая "Манчестер Сити" примет "Астон Виллу", а "Борнмут" на выезде встретится с "Ноттингемом".

Реклама

Ранее стало известно, что Гвардиола покинет "Манчестер Сити" после завершения текущего сезона.

Новости партнеров