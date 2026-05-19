Гвардиола покинет "Манчестер Сити" после завершения сезона — СМИ

Хосеп Гвардиола / © Associated Press

Хосеп Гвардиола покинет пост главного тренера "Манчестер Сити" после завершения текущего сезона.

Об этом сообщили ряд различных источников, среди которых авторитетный инсайдер Фабрицио Романо и The Athletic.

Главным кандидатом на замену 55-летнему испанцу является 46-летний итальянец Энцо Мареска, который ранее работал его помощником в "Манчестер Сити", а затем возглавлял лондонский "Челси", откуда его уволили в начале января 2026 года.

Гвардиола возглавляет "Манчестер Сити" с лета 2016 года. Под его руководством "горожане" шесть раз выиграли чемпионат Англии, пять раз завоевали Кубок английской лиги, трижды Кубок Англии, по разу победили в Лиге чемпионов, Суперкубке УЕФА и Клубном чемпионате мира.

Сейчас "Манчестер Сити" продолжает бороться с "Арсеналом" за чемпионство в АПЛ. За тур до конца "небесно-голубые" на 5 очков отстают от "канониров", но имеют матч в запасе.

В заключительных турах "горожане" сыграют с "Борнмутом" (19 мая) и "Астон Виллой" (24 мая). "Пушкари" в последнем туре 24 мая на выезде будут противостоять "Кристал Пэлас".

