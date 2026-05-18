Валерий Федорчук в подкасте Дениса Бойко: об отказе от "Динамо", знакомстве с женой и тренировке "Кривбасса"

Денис Бойко и Валерий Федорчук

В новом выпуске подкаста на YouTube-шоу Дениса Бойко гостем стал футболист, прошедший путь от ФК "Львов" до финала Лиги Европы, а также нынешний ассистент главного тренера ФК "Кривбасс" Валерий Федорчук.

Бывший футболист рассказал о старте карьеры, самых ярких моментах и работе тренера.

Успехи ФК "Львов" и игра на болоте

Во ФК "Львов" Валерий Федорчук присоединился в 2007 году в роли полузащитника. В том же сезоне команда вышла в Премьер-лигу и завоевала второе место в чемпионате. Правда, уже по результатам следующего сезона ФК "Львов" снова опустился в Первую лигу. Футболист делится предположениями относительно формулы непрочного успеха клуба:

"У нас подобрались игроки, которые были голодны к футболу и хотели себя проявить. (В сезоне 2008/2009 — ред.) нам не хватило одного пункта, чтобы остаться в Премьер-лиге. Нет стабильности, опыта… Пока есть эмоции, они могут дать какой-то результат. Когда эмоции заканчиваются, а нет мастерства — на этом все"

В подкасте вспомнили и уникальную игру львовян против харьковского "Металлиста" в марте 2009 года: тогда команды были вынуждены бегать в болоте.

"С 12 ночи начался мокрый снег, он начал просто засыпать. Мы видели, как работники убирали это все, как они пытались спасти ситуацию, но поле получилось как каша: болото со снегом. В перерыве я ноги спиртом растирал, потому что подошва просто отмерзла"

Федорчук делится: распоряжение не переносить игру отдал делегат, ведь "Металлист" и "Динамо" тогда боролись в Кубке УЕФА и чемпионате.

"После этой игры "Металлист" по-футбольному "поплыл". Им было очень тяжело после этого"

Знакомство с женой, которая оказалась дочерью президента ФК "Львов"

С супругой Еленой Валерий Федорчук познакомился в Киеве в офисе президента клуба ФК "Львов" Юрия Киндзерского. Делится: не знал, что девушка его дочь.

"Я уже пообщался с президентом и сидел на диванчике, ждал водителя. И тут выходит девочка такая: "Привет, как дела?" Она работала в офисе. Я пригласил ее на кофе, мы начали общаться, потом виделись-виделись и так все переросло... Трое детей"

Тесть сначала не воспринял Валерия:

"У нас в начале были натянутые отношения, но через некоторое время он мне такую классную штуку сказал: "Как футболист ты был противным, требовательным, но как муж моей дочери… я понимаю, что могу быть в тебе уверенным". После этого у нас идеальные отношения"

Отказ от предложения с "Динамо"

В начале 2010-го Федорчук подписал 4-летний контракт с ФК "Днепр", который приобрел футболиста за 600 тысяч долларов. Правда, это был не единственный его вариант — президент "Динамо" Игорь Суркис предложил перейти в киевский клуб.

"Я принял решение (двигаться) с "Днепром" и уходить в аренду в "Кривбасс". Позвонил через два дня Игорю Михайловичу и сказал, что чувствую, что сейчас это для меня правильное решение, но я верю, что в будущем... Это моя мечта — играть в "Динамо""

Объяснил и причины отказа от вожделенной команды:

"Я чего-то себе думал, что в "Динамо" не смогу играть. И вот это ощущение, что я сейчас буду выходить на замену... И еще психологический барьер: ты понимаешь уровень игроков и не до конца себя там видишь"

Правда, после "Днепра" и Лиги Европы Федорчук подписал контракт с "Динамо", где играл полтора года.

"Кривбасс": ошибки и перспективы

В ФК "Кривбасс" Валерий Федорчук провел пять лет игровой карьеры, а сейчас работает ассистентом главного тренера. Команда с переменным успехом выступает в украинской Премьер-лиге.

"У нас молодая команда, много легионеров. У каждого игрока есть профайл, лучшие качества, но не хватает опыта. Когда легионер приезжает из другой страны в наш чемпионат, ему нужно время. Они не привыкли играть на такой интенсивности"

В то же время Федорчук убежден, что результаты изменятся к лучшему:

"Футбол для того, чтобы забивать голы и выигрывать матчи. Если ты не сможешь забивать, сидеть в партере всю игру не интересно. У нас команда не только пропускает много мячей, но и забивает"

Ассистент тренера вспомнил и матч с "Динамо" 26 апреля, где "Кривбасс" проиграл со счетом 5:6, хотя в первом тайме выигрывал 4:1.

"С точки зрения опыта интересный матч. Когда мы выигрывали 4:1, после первого тайма, я зашел к футболистам в раздевалку. Смотрел на них и понимал, что "Динамо" может изменить ход игры. Я просил капитана команды собрать игроков и объяснить, что это еще не выигрышная игра, еще все может измениться"

В подкасте футболист рассказал также об успехах сыновей в итальянском футболе, Лиге Европы 2014-2015 и предложениях из-за рубежа.

