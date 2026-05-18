Погода на любой вкус: где в Украине завтра будет царить жара, а где — ливни
Во вторник, 19 мая, одни регионы будут отдыхать в прохладе при +17°C, другие будут греться до летних +29°C.
Во вторник, 19 мая, погода в Украине приготовила сюрпризы: в одних регионах будет дышаться прохладой, а другие накроет почти летняя жара.
Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко.
По ее словам, завтра в западных областях, а также в Житомирской области будет достаточно свежо, +17+21 градус.
На юге, в центре, а также в Черниговской, Сумской и Харьковской областях — жара до +25+29 градусов.
В остальных регионах, не попавших в предыдущие списки, ожидается максимально комфортная погода — +22…+25 °C.
Где будут дожди
«С осадками — выбор небольшой, либо дождь, либо после дождя прояснение. То есть во вторник повсюду в Украине ожидается неустойчивая погода с кратковременными грозовыми дождями. Где сильнее тепло — там возможны шквалы», — предупредила Диденко.
Погода в Киеве
В Киеве 19 мая будет типичная для мая погода: пройдут кратковременные дожди, максимальная температура воздуха в столице около +25 градусов.
Ранее мы писали, что во вторник, 19 мая, синоптики объявили предупреждение об опасных метеорологических явлениях из-за ухудшения погоды в ряде областей.