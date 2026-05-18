Кому придется резко изменить планы, а кто получит шанс на новый старт: гороскоп на неделю 18–24 мая

Неделя проходит под влиянием карт Всадник — Корабль — Солнце .

Это комбинация быстрых событий, движения вперед и положительного результата.

Общая энергия недели

События будут разворачиваться динамично.

Возможны новости, поездки, новые знакомства или решения, которые изменят привычный ритм жизни.

И хотя поначалу перемены могут пугать, в итоге они окажутся полезными.

Овен

Неделя активных действий и быстрых решений.

Не откладывайте то, что можно сделать сейчас.

Телец

Возможны изменения в планах или привычном ритме.

Гибкость станет вашим преимуществом.

Близнецы

Новости или контакты могут открыть новое направление.

Будьте внимательны к возможностям.

Рак

Эмоционально насыщенный период.

Важно не зацикливаться на прошлом.

Лев

Один из самых сильных знаков недели.

Есть шанс получить признание или хороший результат.

Дева

Неделя заставит быстро приспособиться к новым обстоятельствам.

Не все пойдет по плану — и это нормально.

Весы

Важен выбор или решение о будущем.

Внутренне вы уже знаете ответ.

Скорпион

Может открыться правда, которую долго скрывали.

Это поможет расставить все по местам.

Стрелец

Период движения и новые шансы.

Возможны поездки или интересные предложения.

Козерог

Неделя проверит выдержку.

Не торопитесь с выводами.

Водолей

Новые знакомства или контакты могут оказаться очень важными.

Не изолируйте себя от людей.

Рыбы

Завершение одного этапа и постепенный переход к новому.

Вы почувствуете облегчение.

Это неделя движения, новостей и решений, которые могут изменить направление событий.

И именно готовность к переменам станет вашим главным ресурсом.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

