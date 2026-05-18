Зачем бросать губку для мытья посуды в стиральную машину: простой лайфхак, который решает распространенную проблему

Именно поэтому набирает популярность необычный лайфхак — обычная губка для мытья посуды, которую кладут в барабан стиральной машины.

Этот простой трюк активно обсуждается в бытовых лайфстайл-источниках и используется как дешевый способ улучшить качество стирки без дополнительных устройств.

Как работает губка в стиральной машине

Суть метода очень проста: во время вращения барабана чистая кухонная губка собирает на себя мелкие частицы грязи, ворса и шерсти животных.

Благодаря своей пористой и немного шершавой структуре губка:

притягивает волосы и шерсть;

задерживает мелкий ворс;

уменьшает количество мусора, остающегося на одежде;

частично предотвращает засор фильтра стиральной машины.

Для чего используют этот лайфхак

Чаще всего губку добавляют в барабан, чтобы:

избавиться от шерсти домашних животных;

уменьшить количество ворса на темной одежде;

очистить вещи от мелких волокон и пыли;

сделать стирку «чище» без дополнительных средств.

Этот метод особенно популярен среди владельцев кошек и собак, поскольку шерсть часто «прилипает» к ткани даже после стирки.

Как правильно использовать губку

Чтобы лайфхак работал эффективно, важно соблюдать несколько правил:

Используйте новую чистую губку. Выбирайте губку без металлических вставок. Кладите 1–2 губки прямо в барабан. После стирки очищайте губку от ворса. Не используйте губку для тонких тканей без проверки.

Хотя лайфхак прост и популярен, он имеет ограничения:

не всегда подходит для деликатных вещей;

губка может быстрее изнашиваться;

при чрезмерном использовании может скапливаться грязь;

не заменяет регулярную чистку стиральной машины.

Альтернативные способы убрать шерсть с одежды

Кроме губки, в обиходе также используют:

специальные шарики для стирки;

сушка одежды перед стиркой (air cycle);

влажные резиновые перчатки;

белый уксус для уменьшения статического электричества;

ролики для сбора ворса.

FAQ

Можно ли бросать губку в стиральную машину?

Да, чистую кухонную губку можно использовать в барабане для сбора шерсти и ворса во время стирки.

Действительно ли губка помогает убрать шерсть животных с одежды?

Да, она частично собирает шерсть и мелкие волокна, но не дает 100% результата.

Безопасно ли использовать губку во время каждой стирки?

Не рекомендуется делать это постоянно — лучше использовать как периодический лайфхак и регулярно чистить стиральную машину.

