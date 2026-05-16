Почему не следует смешивать пищевую соду и уксус для уборки: объяснение ученых и развенчание популярного мифа

Почему нельзя смешивать соду и уксус / © unsplash.com

Реклама

Несмотря на эффектную реакцию, сочетание соды и уксуса не делает уборку более эффективной — наоборот, она может снизить их очищающую силу. Об этом рассказывают в Simply Recipes.

Что происходит при смешивании соды и уксуса

Пищевая сода (натрий гидрокарбонат) — это щелочь, а уксус (уксусная кислота) — кислота. Когда они смешиваются, происходит химическая реакция:

образуется углекислый газ (CO₂);

вода;

и ацетат натрия (солевой раствор).

Именно пузырьки CO₂ создают знакомый «эффект пены», который многие ошибочно воспринимают как активную очистку.

Реклама

На самом же деле после реакции остается почти нейтральный раствор, который имеет значительно более слабые моющие свойства, чем каждый ингредиент в отдельности.

Почему смесь соды и уксуса не очищает лучше

Специалисты объясняют, что главная проблема заключается в нейтрализации:

сода эффективно расщепляет жир и работает как мягкий абразив;

уксус хорошо растворяет минеральные отложения (накипь, известковый налет).

Но когда их смешать, они взаимно «погашают» свойства друг друга. В результате:

теряется щелочное действие соды;

исчезает кислотное действие уксуса;

остается слабый раствор, похожий на соленую воду.

Почему этот лайфхак стал так популярен

Известность смеси объясняется просто: эффект «шипения» выглядит убедительно. Людям кажется, что происходит мощная очистка, хотя на самом деле это только выделение газа.

Реклама

Ученые подчеркивают: реакция происходит между самими компонентами, а не между средством и грязью, поэтому реального усиления очищения не происходит.

Как правильно использовать соду и уксус для уборки

Эксперты советуют не смешивать эти средства, а использовать их по отдельности:

сода — для чистки, устранения запахов и легкого скрабования;

уксус — для удаления накипи, мыльного налета и дезинфекции поверхностей.

Также можно применять их последовательно, например:

сначала сода для очищения грязи;

затем уксус для растворения минеральных отложений.

Смешивание пищевой соды и уксуса — это популярный, но неэффективный метод уборки. Хотя реакция выглядит поразительно, она фактически нейтрализует полезные свойства обоих компонентов.

Реклама

Для лучшего результата следует использовать их отдельно и целенаправленно — в зависимости от типа загрязнения.

FAQ

Можно ли смешивать соду и уксус для уборки?

Можно, но это неэффективно. При смешивании они нейтрализуют действие друг друга, поэтому очищающий эффект значительно снижается.

Что происходит при смешивании соды и уксуса?

Реклама

Происходит химическая реакция с выделением углекислого газа, воды и соли, но полученный раствор обладает слабыми моющими свойствами.

Что лучше для уборки — сода или уксус?

Лучше использовать их отдельно: сода — для чистки и устранения запахов, уксус — для накипи и минеральных отложений.

Новости партнеров