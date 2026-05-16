Неожиданный эффект от чтения и рисования: что происходит с нашим организмом на уровне ДНК

Чтение замедляет старение

Большинство людей, которые идут в художественную галерею, берут в руки новый роман или проводят вечер на концерте, вряд ли думают о своем здоровье, сожженных калориях или скорости старения . Однако оказывается, что такие культурные развлечения оставляют вполне реальное отражение в нашей ДНК.

О том, как вовлеченность в искусство влияет на молекулярные темпы нашего старения, пишет Earth.com со ссылкой на масштабное исследование эпидемиологов из Университетского колледжа Лондона.

Эпигенетические часы: как искусство влияет на клетки

Команда под руководством профессора Дэйзи Фанкорт проанализировала образцы крови более 3500 взрослых британцев, обращая особое внимание на процесс метилирования ДНК. Это своеобразная химическая летопись износа организма, позволяющая ученым высчитать «эпигенетический» (биологический) возраст человека. Этот показатель может совпадать с фактическим возрастом по паспорту, а может отставать или наоборот опережать его.

Посредством новейших биологических часов ученые обнаружили удивительную закономерность. Люди, которые занимались искусством или посещали культурные мероприятия хотя бы раз в неделю, старели на 4% медленнее, чем те, кто игнорировал такой досуг. Ежемесячная активность давала замедление на 3%, а походы на культурные события всего несколько раз в год — на 2%.

Самое интересное, что показатели еженедельных занятий спортом в этой же базе данных продемонстрировали абсолютно идентичный результат замедления старения — те же 4%.

Разнообразие важнее частоты

Исследование также показало, что частота культурных походов – не единственный важный фактор. Люди, комбинировавшие различные виды деятельности (например, рисование в один месяц, посещение выставки в другой, а затем экскурсия по историческому месту), старели медленнее, независимо от того, как часто они это делали.

Ученые объясняют это тем, что каждая активность имеет разные полезные «ингредиенты». Одна деятельность способствует снятию стресса, другая становится когнитивным вызовом, третья дает эмоциональную или социальную стимуляцию. Организм реагирует именно на этот комплексный благоприятный эффект.

После 40 лет эффект становится сильнее

Когда исследователи сузили анализ у взрослых в возрасте от 40 лет, положительные эффекты оказались еще более заметными. Это вполне совпадает с общей биологической моделью, согласно которой первое существенное ускорение старения у людей обычно начинается после сорока лет.

«Наше исследование дает первые доказательства того, что привлечение к искусству и культуре связано с более медленными темпами биологического старения», — подчеркнула старший автор исследования доктор Фейфей Бу.

До сих пор искусство рассматривалось в основном как способ улучшить настроение или спастись от одиночества. Однако новые данные свидетельствуют, что специалистам по здравоохранению, вероятно, пора расширить свои рекомендации: поход в музей или вечер за рисованием может иметь для сохранения молодости такое же фундаментальное значение, как правильное питание или фитнес.

Напомним, существует мнение, что биологическое старение начинается сразу после рождения и продолжается непрерывно, но новое исследование выяснило, что этот процесс неравномерен. Организм человека не меняется плавно, а проходит через два резких биологических скачка, которые можно назвать критическими волнами старения .

