Зеленский сообщил о новом ударе РФ со стороны Молдовы: Кремль уже ищет солдат

Россия сделала очередной провокационный шаг, направленный на дестабилизацию ситуации в регионе, упростив возможность получения российского гражданства для выходцев из Приднестровья. Такими действиями Кремль не только пытается найти новых солдат для своей армии, но и открыто посягает на суверенитет Молдовы.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении.

По словам главы государства, решение Москвы о принудительной или упрощенной паспортизации оккупированного региона Молдовы имеет исключительно циничную подплеку. Получение российского паспорта автоматически влечет воинскую обязанность перед страной-агрессорой.

«Шаг специфичен и означает не только то, что Россия таким образом ищет себе новых солдат, потому что гражданство означает военную обязанность. Это и обозначение Россией территории Приднестровья как вроде бы своей. Они в Москве часто говорят разным собеседникам, что их интересует вроде бы только Донбасс. На самом деле далеко не только Донбасс. Мы должны на это реагировать», — подчеркнул Зеленский.

Президент подчеркнул, что присутствие российского военного контингента и активное расположение спецслужб РФ на территории Приднестровья — это прямой вызов национальной безопасности нашего государства, ведь Украина кровно заинтересована в стабильной и сильной Молдове.

Учитывая новую угрозу, украинское руководство уже приступило к разработке плана противодействия российскому гибридному влиянию на границах. Соответствующие задачи получили как дипломатический корпус, так и силовые ведомства.

«Я поручил МИД Украины соответственно контактировать с Молдовой по поводу совместной оценки и совместных действий. Я также ожидаю предложения от украинских спецслужб, от нашей разведки по формату реагирования», — заявил Зеленский.

В настоящее время украинское внешнеполитическое ведомство готовит официальные контакты с Кишиневом для координации дальнейших шагов по защите региональной безопасности.

Напомним, Россия продолжает усиливать свое влияние в непризнанном Приднестровье — сепаратистском регионе Молдовы, где с начала 1990-х годов находится российский военный контингент. Кремль сохраняет политическое и военное присутствие в регионе, несмотря на официальное признание территориальной целостности Молдовы.

Также российские власти приняли решение об упрощенном предоставлении гражданства жителям Приднестровья, отменив для них часть стандартных требований, в том числе проживание в РФ и подтверждение знания русского языка.

Также ранее мы писали, что в Украине усиливают защиту границы с Приднестровьем. В настоящее время военные проверяют строительство фортификаций, рокадных дорог и зон сдерживания.

