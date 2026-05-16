Заставят снести и выпишут штраф: какой высоты должен быть забор между соседями по закону
Игнорирование действующих строительных норм относительно допустимой высоты заборов между частными участками может привести к судебным тяжбам и немалым штрафам.
В Украине частные домовладения или приусадебные участки можно и нужно ограждать забором, однако строить настоящие «крепостные стены» вокруг своей территории владельцам запрещено.
О том, какая высота забора предусмотрена украинским законодательством и как действовать, если соседское ограждение доставляет неудобства, рассказал адвокат Евгений Булименко в интервью УНИАН.
Какой должна быть высота забора по закону
Как объясняет юрист, нормы высоты заборов четко прописаны в Государственных строительных нормах (ДБН) планирования и застройки территории, а также в ДБН благоустройства территорий. Кроме того, местные советы имеют право утверждать свои дополнительные правила застройки в каждом городе или поселке.
Общие требования к допустимой высоте заборов для частных домов:
между соседними участками — до 2 метров;
со стороны улицы — до 2,5 метров.
Большая высота допускается только в исключительных случаях (например, 3-4 метра для химических предприятий или 2,5-3 метра вокруг военных объектов). Для обычных частных домовладений никаких исключений не предусмотрено.
Что будет за нарушение и можно ли узаконить забор
Узаконить слишком высокий забор из-за получения отдельного разрешения невозможно. Если изгородь превышает разрешенные нормы и мешает соседям, это считается нарушением правил добрососедства. Соседи имеют полное право обратиться в суд, который может обязать владельца демонтировать конструкцию или привести ее высоту в установленные требования.
Кроме того, за нарушение правил благоустройства (статья 152 КУоАП) предусмотрены штрафы:
для обычных граждан — от 340 до 1360 гривен;
для должностных лиц и предпринимателей — от 850 до 1700 гривен.
Налагать такие штрафы уполномоченные административные комиссии при исполнительных органах местных советов.
Кроме правил благоустройства в Украине готовят и уже внедряют ряд других административных наказаний.
Наказание за магию и гадание. В Верховной Раде 15 мая 2026 года зарегистрировали законопроект №15251, которым предлагают ввести административную ответственность за предоставление платных услуг по гаданиям, эзотерике, экстрасенсорике и оккультизму. Под строгий запрет и штрафы может попасть не только сама деятельность, но любая реклама или популяризация магических услуг.
Штрафы для владельцев животных. Также в Украине ужесточают контроль за домашними любимцами. В частности, на улицах городов начали штрафовать за незарегистрированных собак. Штраф за первоначальное отсутствие документов составляет 340 гривен, но сумма будет расти за повторные нарушения. Регистрация животного невозможно сделать через «Действие» — для этого владельцу нужно обратиться в ближайший ЦНАП с личным паспортом, ветпаспортом любимца (с отметкой о прививках от бешенства) и фотографией животного 10×15 см. Стоимость услуги составляет 210 гривен.