Оккупированные Олешки

Во временно оккупированных Олешках Херсонской области зимой и весной 2026 года зафиксирована массовая гибель местных жителей от голода и переохлаждения. Российские захватчики полностью заблокировали город, разрушили инфраструктуру и лишили людей доступа к пище, лекарствам и социальным выплатам.

Об этом в интервью проекту «Радио Свобода» («Крым.Реалии») заявила начальница Олешковской городской военной администрации (МВА) Татьяна Гасаненко.

Гуманитарная ситуация в городе достигла критического предела, а муку местным жителям приходится покупать стаканами за сумасшедшие деньги.

По словам главы МВА, денег у населения практически нет, а обещанные оккупантами выплаты получить невозможно, ведь для этого нужно ехать под обстрелами в Скадовск. Более того, российские военные устроили настоящую охоту на продовольствие и убивают людей за еду. оккупанты врываются в подвалы и лишают жизни каждого, кто пытается защитить свои последние запасы для выживания. Журналисты также отмечают случаи, когда гражданских жестоко избивали примерами просто за обнаруженные в них продукты.

По данным волонтеров, ведущих реестр погибших с осени 2025 года, жертвами блокады и террора стали уже более 300 жителей Олешек.

Волонтер Ксения Архипова, которая фиксирует смерти в городе, отмечает, что люди массово погибают не только от голода и холодных зимовальных условий, но и от целенаправленных провокаций. По ее словам, захватчики намеренно обстреливают очереди за гуманитарной помощью, которые люди занимают с двух часов ночи. Официальные власти точных цифр пока не называют, поскольку без доступа к территории подсчет невозможен.

В настоящее время в заблокированном и заминированном городе остаются заложниками около двух тысяч гражданских лиц, среди которых около полусотни детей.

Военные эксперты объясняют, что с декабря 2025 года Олешки оказались в изоляции: все дороги заминированы и находятся под жестким огневым контролем, поэтому массовая эвакуация пока невозможна. За все время блокады в город смогли прорваться всего несколько машин с продовольствием, и сейчас люди снова голодают. Пока украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец и Международный комитет Красного Креста пытаются согласовать коридор для спасения людей из блокадного города.

