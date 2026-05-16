Этот цвет лака стал главным хитом лета-2026: маникюр покоряет тренды (фото)

Ультрамариновый синий лак

Ультрамариновый синий лак для ногтей Yves Klein Blue — один из самых популярных трендов маникюра этим летом. Яркий, эклектичный цвет — идеален для маникюра на теплый и солнечный сезон.

Почему Yves Klein Blue — это тренд ногтей лета-2026, рассказали эксперты издания Vogue Italia.

Летом на пике популярности — ультрамариновый синий «Yves Klein Blue». Это — оттенок глубокого электрического синего, вдохновленный морскими глубинами и названный в честь своего создателя. Еще в 1960-х французский художник Ив Кляйн создал оттенок ультрамаринового синего, соединив его с связующим веществом. Художник использовал этот цвет в серии своих монохроматических работ, что сделало его творчество успешным и узнаваемым.

Ультрамариновый синий Yves Klein Blue. / © Instagram

Именно этот насыщенный и яркий синий оттенок Yves Klein Blue Ultramarine стал трендовым цветом лака.

Nails-эксперты оттенок сам по себе является настоящим акцентом — настолько яркий, что идеальный способ носить ультрамариновый синий лак — просто покрыть ногти одним цветом. Впрочем, его можно делать и более акцентным — нанести только на один ноготь или создать нежные цветные штрихи с помощью nails-арта.

Ультрамариновый синий маникюр. / © Instagram

Напомним, мы писали о том, что с приближением лета яркие цвета маникюра становятся все более популярными среди барышень. В тренде этого сезона — желтый – масляно-желтый оттенок, яркий желтый, французский дизайн.

