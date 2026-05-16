Цей колір лаку став головним хітом літа-2026: який манікюр підкорює тренди (фото)

Ультрамариновий синій лак

Ультрамариновий синій лак для нігтів «Yves Klein Blue» – один із найпопулярніших трендів манікюру цього літа. Яскравий, еклектичний колір - ідеальний для манікюру на теплий і сонячний сезон.

Чому Yves Klein Blue - це тренд нігтів літа-2026, розповіли експерти видання Vogue Italia.

Влітку на піку популярності - ультрамариновий синій «Yves Klein Blue». Це - відтінок глибокого електричного синього, натхненний морськими глибинами та названий на честь свого творця. Ще у 1960-х французький художник Ів Кляйн створив відтінок ультрамаринового синього, поєднавши його зі сполучною речовиною. Митець використав цей колір в серії своїх монохроматичних робіт, що зробило його творчість успішною і впізнаваною.

Ультрамариновий синій «Yves Klein Blue».

Саме цей особливо насичений та яскравий синій відтінок Yves Klein Blue Ultramarine став трендовим кольором лаку.

Nails-експерти відтінок сам по собі є справжнім акцентом - настільки яскравий, що ідеальний спосіб носити ультрамариновий синій лак – просто покрити нігті одним кольором. Втім, його можна робити і більш акцентним - нанести лише на один ніготь або створити ніжні кольорові штрихи за допомогою nails-арту.

Ультрамариновий синій манікюр.

Нагадаємо, ми писали про те, що з наближенням літа яскраві кольори манікюру стають дедалі популярнішими серед панянок. У тренді цього сезону — жовтий - масляно-жовтий відтінок, яскравий жовтий, французький дизайн.

