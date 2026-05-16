ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
513
Час на прочитання
1 хв

Як США і Китай можуть закінчити війну в Україні: прогноз політолога

Український політолог вважає, що тільки США та Китай можуть гарантувати стабільність на європейському континенті.

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Коментарі
Сі Цзіньпін і Дональд Трамп

Сі Цзіньпін і Дональд Трамп / © Associated Press

Завершення війни в Україні може стати частиною домовленостей США та Китаю про переділ сфер впливу.

Таку думку висловив політолог Сергій Таран в коментарі телеканалу «Київ24».

За його словами, США та Китай залишаються єдиними силами, здатними гарантувати стабільність на європейському континенті.

«Якщо Трамп домовиться з Китаєм про низку значних геополітичних питань, наприклад, про завершення війни проти Ірану, а найважливіше — про політичну угоду щодо майбутнього Тайваню, то частиною цих домовленостей може бути режим безпеки на Європейському континенті», — припустив експерт.

При цьому Сергій Таран додав, що Сполучені Штати наразі не квапляться гарантувати Європі відносно безпечне життя, а Китай до цього ще не допускають.

«Але якщо Сполучені Штати і Китай справді домовляються про переділ сфер впливу і спільну відповідальність за безпеку в регіоні, то тоді частиною цих домовленостей може бути завершення російсько-української війни», — вважає експерт.

Нагадаємо, після переговорів з головою КНР Сі Цзіньпіном президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп застеріг Тайвань від офіційного оголошення незалежності від Китаю.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
513
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie