Як США і Китай можуть закінчити війну в Україні: прогноз політолога
Український політолог вважає, що тільки США та Китай можуть гарантувати стабільність на європейському континенті.
Завершення війни в Україні може стати частиною домовленостей США та Китаю про переділ сфер впливу.
Таку думку висловив політолог Сергій Таран в коментарі телеканалу «Київ24».
За його словами, США та Китай залишаються єдиними силами, здатними гарантувати стабільність на європейському континенті.
«Якщо Трамп домовиться з Китаєм про низку значних геополітичних питань, наприклад, про завершення війни проти Ірану, а найважливіше — про політичну угоду щодо майбутнього Тайваню, то частиною цих домовленостей може бути режим безпеки на Європейському континенті», — припустив експерт.
При цьому Сергій Таран додав, що Сполучені Штати наразі не квапляться гарантувати Європі відносно безпечне життя, а Китай до цього ще не допускають.
«Але якщо Сполучені Штати і Китай справді домовляються про переділ сфер впливу і спільну відповідальність за безпеку в регіоні, то тоді частиною цих домовленостей може бути завершення російсько-української війни», — вважає експерт.
Нагадаємо, після переговорів з головою КНР Сі Цзіньпіном президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп застеріг Тайвань від офіційного оголошення незалежності від Китаю.