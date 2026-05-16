Як США і Китай можуть закінчити війну в Україні: прогноз політолога

Сі Цзіньпін і Дональд Трамп / © Associated Press

Завершення війни в Україні може стати частиною домовленостей США та Китаю про переділ сфер впливу.

Таку думку висловив політолог Сергій Таран в коментарі телеканалу «Київ24».

За його словами, США та Китай залишаються єдиними силами, здатними гарантувати стабільність на європейському континенті.

«Якщо Трамп домовиться з Китаєм про низку значних геополітичних питань, наприклад, про завершення війни проти Ірану, а найважливіше — про політичну угоду щодо майбутнього Тайваню, то частиною цих домовленостей може бути режим безпеки на Європейському континенті», — припустив експерт.

При цьому Сергій Таран додав, що Сполучені Штати наразі не квапляться гарантувати Європі відносно безпечне життя, а Китай до цього ще не допускають.

«Але якщо Сполучені Штати і Китай справді домовляються про переділ сфер впливу і спільну відповідальність за безпеку в регіоні, то тоді частиною цих домовленостей може бути завершення російсько-української війни», — вважає експерт.

Нагадаємо, після переговорів з головою КНР Сі Цзіньпіном президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп застеріг Тайвань від офіційного оголошення незалежності від Китаю.

