Україну накриває новий потужний циклон: синоптики попередили про небезпечний удар стихії

Погода в Україні найближчими днями залишатиметься нестійкою. Синоптики прогнозують періодичні дощі, локальні грози та поступовий перехід до літнього температурного режиму. Атмосфера наразі перебуває у процесі активної перебудови, що зумовлює мінливість синоптичних процесів.

ТСН.ua зібрав усі подробиці.

Як повідомив начальник Черкаського обласного гідрометцентру Віталій Постригань, травневі опади, попри незручності для містян, мають колосальне значення для сільського господарства та природних екосистем країни.

«Травневі дощі мають особливу цінність, адже забезпечують поповнення запасів ґрунтової вологи, особливо зараз — в період інтенсивного споживання озимими культурами, що є важливим у формуванні майбутнього врожаю. Окрім того, рясні опади відіграють суттєву протипожежну роль, знижуючи ризики виникнення та поширення лісових пожеж», — пояснив Постригань.

Коли в Україні стартує кліматичне літо

Фахівець нагадав, що за кліматичними нормами літо приходить після стійкого переходу середньодобової температури через позначку у +15 градусів. Цього року літній режим встановиться у традиційні терміни.

«За кліматом, літо приходить зі стійкого переходу середньодобовою температурою через +15 градусів. Найраніше це відмічається у кінці першої декади травня на Закарпатті, Одещині, Миколаївщині та Херсонщині. У крайніх західних областях літо приходить пізніше — у період 25-30 травня, а на Черкащині — 15 травня. У цьому році літній режим встановиться саме у цей період», — повідомив синоптик.

Незважаючи на те, що значна частина Західної Європи наразі перебуває під впливом прохолодного атлантичного повітря (у Мадриді та Парижі фіксують лише близько +12 градусів), територія України поступово потрапляє під вплив циклонів із південних морів.

Коли очікувати спеки

На початку нового робочого тижня синоптики прогнозують активізацію процесу циклогенезу. Новий потужний циклонічний вихор зародиться над просторами Туранської низовини та Каспійського моря. За такої конфігурації в атмосфері до України надходитиме значно тепліше та вологіше повітря.

Як зазначає Постригань, температура по країні підвищиться до нічних 10-15 градусів та денних літніх 21-26 градусів, проте погода супроводжуватиметься періодичними зливами.

Детальний прогноз по регіонах на 17 травня

Офіційні дані Українського гідрометеорологічного центру та регіональних філій свідчать про те, що неділя буде хмарною з проясненнями майже по всій території країни.

За даними гідрометцентру, в неділю, 17 травня, вночі на крайньому заході та сході, вдень в Україні, крім заходу, короткочасні дощі, місцями грози. Вітер південно-східний з переходом на північно-східний, 5-10 м/с.

Київ та область: за даними Українського гідрометцентру, вночі опадів не передбачається, проте вдень очікується короткочасний дощ. Температура по області вночі становитиме 10-15 градусів, вдень 18-23 градуси. У Києві вночі прогнозують 11-13 градусів, вдень — від 20 до 22 градусів. Вітер буде південно-східний з переходом на північно-східний, 5-10 м/с.

Львів та область: львівський регіональний центр з гідрометеорології оголосив I рівень небезпечності (жовтий). Погоду визначатиме атмосферний фронт із південного сходу. Вночі по всій території області, а вдень місцях пройдуть короткочасні дощі та грози.

Вночі та вранці очікується слабкий туман, видимість погіршиться до 500-1000 метрів. Температура по області вночі 7-12 градусів, вдень 19-24 градуси. У Львові вночі пройдуть грози (9-11 градусів), а вдень буде без опадів та до 21-23 градусів тепла.

Дніпро та область: вночі без істотних опадів, але вранці очікується туман. Вдень пройде невеликий, місцями помірний дощ із грозою. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура по області вночі 10-15 градусів, вдень 18-23 градуси. У Дніпрі вночі очікується 11-13 градусів, вдень — 20-22 градуси.

Одеса та область: по області вдень місцями короткочасний дощ та гроза, температура вночі 7-12 градусів, вдень 18-23 градуси. В Одесі істотних опадів не очікується, температура вночі 10-12 градусів, вдень 18-20 градусів. Температура морської води становитиме 13-14 градусів.

Харків та область: вранці та вдень очікуються грози, місцями град та шквали зі швидкістю 15-20 м/с, оголошено жовтий рівень небезпеки. Вдень прогнозують значний дощ. Температура повітря по області вночі 10-15 градусів, вдень 18-23 градуси. У Харкові вранці очікується невеликий дощ, який вдень перейде у значну зливу з градом. Стовпчики термометрів покажуть вночі 12-14 градусів, вдень — 20-22 градуси.

