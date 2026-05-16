Ярослав Ракицький / © ФК Шахтар

Колишній захисник донецького "Шахтаря" і збірної України Ярослав Ракицький оголосив про завершення кар'єри.

"Хочу звернутись до кожного свого вболівальника з кожного куточка футбольного світу. До всіх футбольних клубів, де я мав честь грати. Віддати шану кожному тренеру, кожному партнеру за командою, кожному супернику та кожному працівнику клубів, хто був поруч протягом цього великого шляху.

Хочу по-людськи подякувати всім, хто підтримував мене всі ці роки. Хто радів перемогам, переживав поразки та проходив цей шлях разом зі мною. Сьогодні я завершую етап свого життя як професійний футболіст, який здобув 30 трофеїв на найвищому рівні. І продовжую жити футболом уже в новій ролі — тренера або спортивного функціонера — побачимо згодом.

Футбол був моїм життям 30 років. Не просто грою. Не просто професією. Усе моє життя побудоване навколо футболу. Саме тому цей момент для мене особливий і непростий водночас.

За ці роки було все: великі перемоги, чемпіонства, єврокубкові матчі, важкі періоди, сильні емоції та неймовірна кількість людей, які стали частиною моєї історії. Особлива подяка моєму першому тренеру Павлу Дулінову, особливому тренеру мого дубля Валерію Яремченку та футбольному янголу — Мірчі Луческу.

Дякую Рінату Леонідовичу Ахметову. Дякую моїй рідній академії "Шахтаря" та кожному працівнику клубу, хто був поруч протягом багатьох років. Дякую, "Шахтарю", за велику кар'єру.

Дякую Президенту за шанс пройти цей шлях разом від 13 років у такому великому клубі. Ви подарували мені найкращі можливості та допомогли здійснити всі футбольні мрії. Побачимось у футболі" — написав 36-річний захисник у себе в Instagram.

Ракицький є вихованцем "Шахтаря". Він виступав за донецький клуб від 2006 до 2019 року, після чого перейшов до пітерського "Зеніта", через що перестав викликатися до збірної України.

Після початку повномасштабного вторгнення РФ до України він розірвав контракт із "Зенітом" та приєднався до "Шахтаря" для участі в благодійних матчах на підтримку України під час війни з російськими окупантами.

Першу частину сезону-2022/23 він провів у турецькому клубі "Адана Демірспор", після чого у січні 2023 року повернувся до "Шахтаря".

Влітку 2024 року Ракицький залишив "Шахтар", а в березні 2025-го підписав контракт із "Чорноморцем", який і став останнім клубом у його проффесійній кар'єрі.

Ярослав завоював 23 трофеї з "Шахтарем": виграв 10 чемпіонатів, 7 Кубків та 6 Суперкубків України.

На рахунку Ракицького 54 матчі за збірну України, в яких він забив 5 голів. У складі "синьо-жовтих" він був учасником Євро-2012 і Євро-2016.

