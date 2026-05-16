ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
164
Час на прочитання
5 хв

Знайомтеся — "Іван": історія "секретної зброї" Усика, яка збиває з ніг велетнів

Олександр Усик має удар, який у його команді називають “Іван”. Це важкий лівий хук, який відпрацьовували роками.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Коментарі
Удар Усика в поєдинку проти Дюбуа

Удар Усика в поєдинку проти Дюбуа / © Getty Images

У світі боксу існують легендарні удари такі як «залізний» аперкот Тайсона, «молот» Деонтея Вайлдера або нищівний крос Володимира Кличка. До цієї когорти приєднався і Олександр Усик. Його нокаутуючий удар в поєдинку з Дюбуа — це не просто технічний елемент, а повноцінний «напарник», якого чемпіон з повагою називає Іваном.

Вже зовсім скоро, 23 травня, український боксер зійдеться в двобої, який ви зможете побачити на Київстар ТБ, з нідерландським гренадером Ріко Верховеном. Тож «хто такий Іван» і чи стане він фатальним для чемпіонських амбіцій нідерландця.

Як «Іван» звалив Дюбуа

Найвідоміший вихід «Івана» стався у п’ятому раунді реваншу Усик — Дюбуа.

Спершу Усик відправив британця в нокдаун. Дюбуа підвівся, але вже був у складному становищі. Далі він спробував атакувати правою, промахнувся — і саме в цей момент Усик запустив важкий лівий хук.

The Ring описував епізод так: «Дюбуа промахнувся правою, Усик опустив голову і викинув великий „Ivan left hook“ у підборіддя. Цей удар вдруге відправив Дюбуа на настил і фактично завершив бій».

«Іван» — це не удар, який Усик кидає щосекунди. Це не джеб, яким боксер контролює дистанцію весь бій, а радше важкий інструмент для конкретного моменту, коли суперник уже помилився.

Удар, який змусив капітулювати Дюбуа, виглядав ефектно, і Усик одразу дав зрозуміти, що це не був хаотичний удар у моменті. Це була підготовлена комбінація.

«Ми добре підготувалися до цього бою з моєю командою. Ми багато навчилися з першого бою, у нас було багато часу на підготовку — два роки. Ми готували саме цю комбінацію», — казав Усик після реваншу з Дюбуа. Він також пояснив, що цей удар придумали й назвали ще 2018 року в Америці, коли він виступав у крузервейті.

Тобто «Іван» не народився на «Вемблі». Він жив у командному арсеналі Усика роками. Просто саме проти Дюбуа весь світ побачив його найгучніший вихід.

Після бою Усика запитали, чому удар називається саме так. Відповідь була дуже «усиківська» — проста, трохи абсурдна і дуже образна.

«Іван — це такий собі роботяга. Це наш хлопець, козак. Він не любить зайвого галасу, але якщо ситуація стає критичною, він виходить і ставить крапку», — пояснив Усик.

Чому цей удар працює

На перший погляд, цей удар не дуже схожий на те, з чим зазвичай асоціюють Усика. Українець — це рух, ноги, кути, темп, точність, постійна зміна дистанції. Він не виглядає як класичний супертяж, який просто чекає одного великого удару.

Суперники Усика готуються до його руху, до ніг, до джеба і до лівої прямої. Вони думають про те, як його зловити, як не віддати центр рингу, як не програти дистанцію. А потім, коли вони втомлюються думати й починають помилятися, приходить «Іван».

Той самий «Іван» в поєдинку проти Дюбуа / © x.com/DAZNBoxing

Той самий «Іван» в поєдинку проти Дюбуа / © x.com/DAZNBoxing

Сила цього удару не лише у фізичній потужності, а й у моменті. Усик кидає його тоді, коли суперник відкритий, розбалансований або не встигає повернутися в захист.

І це, по-своєму, шаховий спосіб вигравати. Ідея в тому, щоб не просто бити сильно, а підвести суперника до помилки, після якої сильний удар стає останнім в двобої.

Що кажуть експерти

The Guardian після реваншу з Дюбуа охарактеризував бій Усика, як «хірургічно точний» і такий, що знову змусив навіть стриманих оглядачів говорити про нього словами на кшталт «геній» і «маг». Видання окремо звернуло увагу, що Усик пояснював нокаут не випадковістю, а уроками з першого бою з Дюбуа і довгою підготовкою конкретних комбінацій.

Оглядач із BoxingScene також виніс у центр саме роботу над комбінаціями. Усик казав, що якщо не працювати важко, «у вас не буде цієї комбінації» і не буде такого результату. За його словами, базових ударів у боксі небагато, але тренери довго складають із них комбінації, які потім і вирішують бої.

Тобто, «Іван» цікавий не лише як мемна назва. Він показує, як працює бокс Усика — звичні елементи, довге відпрацювання, точний момент і вміння побачити помилку раніше, ніж суперник встигне її виправити.

«Іван» як частина образу Усика

Ми вже пригадували, що Усик не був би Усиком, якби просто сказав: «Це лівий хук після промаху суперника». Він дав удару ім’я, характер і майже фольклорну біографію.

«Іван» — це не випадкова назва. І пояснення цієї назви добре лягає на весь образ Усика. Він може бути технічним, складним і майже шаховим боксером. Але коли треба — в його арсеналі є щось зовсім просте, як цей удар. Лівий хук, що нічого не пояснює, а просто ставить крапку.

Усик часто перетворює боксерські деталі на історії. У нього є дивні фрази, жарти, танці, символи на шортах, несподівані відповіді на пресконференціях. «Іван» добре вписується в цей світ, це технічний елемент, який Усик перетворив на персонажа.

Чому це важливо перед боєм із Верховеном

Перед боєм із Ріко Верховеном ця історія стає ще цікавішою. Верховен — не типовий боксер, а колишній кікбоксер із великим досвідом у своєму виді спорту.

Для Усика це новий тип суперника, адже це зовсім інша школа, інші рефлекси, інший досвід дистанції. Але «Іван» якраз і цікавий тим, що не потребує довгої шахової партії. Йому потрібен лише промах, відкриття чи втрата балансу.

Якщо Верховен спробує нав’язати силу й піде вперед занадто прямолінійно, то цілком ймовірно, що може стати черговою «жертвою» нищівного лівого хука українця.

Нагадаємо, що бій Олескандр Усик — Ріко Верховен відбудеться 23 травня 2026 року в Єгипті біля пірамід Гізи. В Україні офіційним транслятором поєдинку стала платформа онлайн-телебачення Київстар ТБ. Вона покаже повний вечір боксу, а також додатковий контент напередодні: пресконференцію 21 травня та зважування 22 травня.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
164
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie