Знайомтеся — "Іван": історія "секретної зброї" Усика, яка збиває з ніг велетнів

Удар Усика в поєдинку проти Дюбуа / © Getty Images

У світі боксу існують легендарні удари такі як «залізний» аперкот Тайсона, «молот» Деонтея Вайлдера або нищівний крос Володимира Кличка. До цієї когорти приєднався і Олександр Усик. Його нокаутуючий удар в поєдинку з Дюбуа — це не просто технічний елемент, а повноцінний «напарник», якого чемпіон з повагою називає Іваном.

Вже зовсім скоро, 23 травня, український боксер зійдеться в двобої, який ви зможете побачити на Київстар ТБ, з нідерландським гренадером Ріко Верховеном. Тож «хто такий Іван» і чи стане він фатальним для чемпіонських амбіцій нідерландця.

Як «Іван» звалив Дюбуа

Найвідоміший вихід «Івана» стався у п’ятому раунді реваншу Усик — Дюбуа.

Спершу Усик відправив британця в нокдаун. Дюбуа підвівся, але вже був у складному становищі. Далі він спробував атакувати правою, промахнувся — і саме в цей момент Усик запустив важкий лівий хук.

The Ring описував епізод так: «Дюбуа промахнувся правою, Усик опустив голову і викинув великий „Ivan left hook“ у підборіддя. Цей удар вдруге відправив Дюбуа на настил і фактично завершив бій».

«Іван» — це не удар, який Усик кидає щосекунди. Це не джеб, яким боксер контролює дистанцію весь бій, а радше важкий інструмент для конкретного моменту, коли суперник уже помилився.

Удар, який змусив капітулювати Дюбуа, виглядав ефектно, і Усик одразу дав зрозуміти, що це не був хаотичний удар у моменті. Це була підготовлена комбінація.

«Ми добре підготувалися до цього бою з моєю командою. Ми багато навчилися з першого бою, у нас було багато часу на підготовку — два роки. Ми готували саме цю комбінацію», — казав Усик після реваншу з Дюбуа. Він також пояснив, що цей удар придумали й назвали ще 2018 року в Америці, коли він виступав у крузервейті.

Тобто «Іван» не народився на «Вемблі». Він жив у командному арсеналі Усика роками. Просто саме проти Дюбуа весь світ побачив його найгучніший вихід.

Після бою Усика запитали, чому удар називається саме так. Відповідь була дуже «усиківська» — проста, трохи абсурдна і дуже образна.

«Іван — це такий собі роботяга. Це наш хлопець, козак. Він не любить зайвого галасу, але якщо ситуація стає критичною, він виходить і ставить крапку», — пояснив Усик.

Чому цей удар працює

На перший погляд, цей удар не дуже схожий на те, з чим зазвичай асоціюють Усика. Українець — це рух, ноги, кути, темп, точність, постійна зміна дистанції. Він не виглядає як класичний супертяж, який просто чекає одного великого удару.

Суперники Усика готуються до його руху, до ніг, до джеба і до лівої прямої. Вони думають про те, як його зловити, як не віддати центр рингу, як не програти дистанцію. А потім, коли вони втомлюються думати й починають помилятися, приходить «Іван».

Той самий «Іван» в поєдинку проти Дюбуа / © x.com/DAZNBoxing

Сила цього удару не лише у фізичній потужності, а й у моменті. Усик кидає його тоді, коли суперник відкритий, розбалансований або не встигає повернутися в захист.

І це, по-своєму, шаховий спосіб вигравати. Ідея в тому, щоб не просто бити сильно, а підвести суперника до помилки, після якої сильний удар стає останнім в двобої.

Що кажуть експерти

The Guardian після реваншу з Дюбуа охарактеризував бій Усика, як «хірургічно точний» і такий, що знову змусив навіть стриманих оглядачів говорити про нього словами на кшталт «геній» і «маг». Видання окремо звернуло увагу, що Усик пояснював нокаут не випадковістю, а уроками з першого бою з Дюбуа і довгою підготовкою конкретних комбінацій.

Оглядач із BoxingScene також виніс у центр саме роботу над комбінаціями. Усик казав, що якщо не працювати важко, «у вас не буде цієї комбінації» і не буде такого результату. За його словами, базових ударів у боксі небагато, але тренери довго складають із них комбінації, які потім і вирішують бої.

Тобто, «Іван» цікавий не лише як мемна назва. Він показує, як працює бокс Усика — звичні елементи, довге відпрацювання, точний момент і вміння побачити помилку раніше, ніж суперник встигне її виправити.

«Іван» як частина образу Усика

Ми вже пригадували, що Усик не був би Усиком, якби просто сказав: «Це лівий хук після промаху суперника». Він дав удару ім’я, характер і майже фольклорну біографію.

«Іван» — це не випадкова назва. І пояснення цієї назви добре лягає на весь образ Усика. Він може бути технічним, складним і майже шаховим боксером. Але коли треба — в його арсеналі є щось зовсім просте, як цей удар. Лівий хук, що нічого не пояснює, а просто ставить крапку.

Усик часто перетворює боксерські деталі на історії. У нього є дивні фрази, жарти, танці, символи на шортах, несподівані відповіді на пресконференціях. «Іван» добре вписується в цей світ, це технічний елемент, який Усик перетворив на персонажа.

Чому це важливо перед боєм із Верховеном

Перед боєм із Ріко Верховеном ця історія стає ще цікавішою. Верховен — не типовий боксер, а колишній кікбоксер із великим досвідом у своєму виді спорту.

Для Усика це новий тип суперника, адже це зовсім інша школа, інші рефлекси, інший досвід дистанції. Але «Іван» якраз і цікавий тим, що не потребує довгої шахової партії. Йому потрібен лише промах, відкриття чи втрата балансу.

Якщо Верховен спробує нав’язати силу й піде вперед занадто прямолінійно, то цілком ймовірно, що може стати черговою «жертвою» нищівного лівого хука українця.

Нагадаємо, що бій Олескандр Усик — Ріко Верховен відбудеться 23 травня 2026 року в Єгипті біля пірамід Гізи. В Україні офіційним транслятором поєдинку стала платформа онлайн-телебачення Київстар ТБ. Вона покаже повний вечір боксу, а також додатковий контент напередодні: пресконференцію 21 травня та зважування 22 травня.

