Чому дитячі травми не зникають і що робити дорослим дітям, коли батьки заперечують події минулого

Чому дитячі травми не зникають

Дитинство не завжди залишається у пам’яті теплим набором сімейних історій. Для багатьох дорослих людей це ще й спогади про крики, ляпаси, покарання мовчанням або приниження, які роками здавалися «нормою». Але що робити, коли у дорослому віці людина намагається чесно поговорити з батьками про пережите, а у відповідь чує слова на кшталт, «Ми такого не робили», «Ти перебільшуєш» або «Досить жити минулим».

Саме цю тему нещодавно підняло видання The Washington Post у колонці про травми, заперечення насильства та складний шлях до внутрішнього примирення. І хоча видання почало історію з особистого листа, воно торкнулося теми, знайомої набагато більшій кількості людей, ніж здається.

«Мене били, а тепер кажуть, що такого не було»

Автор листа до редакції розповів про дитинство, у якому він разом із братом регулярно стикався з фізичними покараннями, як от ляпасами, шмаганням та агресією. Уже в дорослому віці автор помітив, що його переслідують нав’язливі агресивні думки, і терапевт пояснив це раннім контактом із насильством.

Проблема загострилася тоді, коли він спробував поговорити про це з батьками. Мати заявила, що «ніколи не била дітей». Батько заперечив навіть конкретний випадок, коли покарав синів за подряпане бейсбольним м’ячем авто. І лише після того, як брат підтвердив історію, сказав щось на кшталт «Ну, якщо це було, то вибач».

Для людини, яка роками носить у собі дитячий біль, така реакція часто стає другим ударом. Бо мова йде вже не лише про самі події, а про відмову її визнання.

Заперечення ранить сильніше за спогад

Психологи давно говорять про те, що дитяча психіка особливо чутлива до знецінення. Коли дитині кажуть щось на кшталт, «Тобі здалося», «Нічого страшного», «Ти все вигадав», вона починає сумніватися у власних емоціях і сприйнятті реальності.

У матеріалі The Washington Post звертають увагу на важливу річ, а саме те, що проблема не лише у тому, що батьки не пам’ятають. Іноді вони не можуть дозволити собі пам’ятати. Провина, сором, усвідомлення власної жорстокості — усе це може бути настільки нестерпним, що психіка людини буквально витісняє частину спогадів або переписує їх у прийнятнішу версію.

Це не виправдовує насильство, проте пояснює, чому деякі батьки роками наполягають, що вони все правильно робили.

«У 80-х і 90-х так виховували всіх»

Ще одна важлива думка, що фізичне покарання було «нормою часу», як це часто намагаються подати. Так, багато сімей використовували жорсткі методи виховання, але це не робить їх безпечними чи правильними.

Сучасна психологія каже, що регулярна фізична агресія у сім’ї пов’язана з підвищеним рівнем тривожності, проблемами з самооцінкою, складнощами у стосунках та навіть симптомами посттравматичного стресового розладу у дорослому віці.

Особливо болісними можуть бути не лише побої, а й інші форми приниження, як от покарання їжею, висміювання, емоційне ігнорування, постійна критика чи страх перед реакцією батьків.

Іноді люди роками переконують себе, що «нічого страшного не сталося», поки тіло та психіка не починають нагадувати про це тривогою, гнівом чи внутрішнім виснаженням.

Чому ми так сильно хочемо почути: «Мені шкода»

Щире визнання могло б допомогти зцілитися, це правда. Для багатьох людей вибачення стає підтвердженням того, що їхній біль був реальним. Ми хочемо не ідеальних батьків, а батьків, які здатні сказати:

«Так, я помилялась(вся)»

«Тобі було боляче»

«Я шкодую про це»

Але проблема у тому, що далеко не всі дорослі емоційно здатні на таку чесність. І тут починається найскладніше — прийняття того, що іноді люди, які нас травмували, ніколи не дадуть нам потрібного завершення історії.

Чи можна зцілитися самостійно

Необхідно розуміти, що мир і спокій не завжди приходить через вибачення інших людей. Іноді вони приходять через усвідомлення, що те, що сталося, було неправильним, ваші почуття мають право існувати, заперечення не стирає пережитого та чужа нездатність визнавати помилки — не доказ того, що ваш біль «вигаданий».

Багато людей із подібним досвідом знаходять підтримку у терапії, групах взаємодопомоги чи методах роботи з травмою, зокрема EMDR-терапії — підході, який використовують для лікування наслідків травматичних переживань.

Деякі люди, які пережили жорстоке дитинство, самі виростають емоційно агресивними дорослими і навіть не помічають цього. Тому той факт, що людина здатна сказати: «Те, що зі мною робили, було неправильним», уже величезний крок. Бо це означає, що цикл насильства починає перериватися.

Сімейні історії рідко бувають ідеальними, проте між «неідеальними батьками» і систематичним приниженням або насильством — величезна різниця. І якщо сьогодні дорослі діти все частіше говорять про свій біль уголос, це не тому, що вони «живуть минулим», а тому, що десятиліттями їх вчили мовчати.

