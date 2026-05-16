Чому лід після травми — це погана ідея: нове дослідження перевертає уявлення про першу допомогу

Прикладання льоду після травми лише гальмує одужання

Реклама

Більшість людей і навіть професійних тренерів упевнені: якщо прикласти лід до розтягнутої щиколотки чи забитого коліна, набряк спаде, біль зменшиться, а тіло швидше відновиться. Десятиліттями цей метод був золотим стандартом спортивної та побутової першої допомоги після травм.

Про те, як холод насправді втручається у біологічні процеси нашого організму та гальмує одужання, пише Earth.com із посиланням на результати експериментів вчених із канадського Університету Макгілла.

Лід подовжує відчуття болю

Команда Центру досліджень болю імені Алана Едвардса на чолі з Лукасом Лімою провела серію експериментів на мишах, вивчаючи вплив кріотерапії (охолодження тканин). На першому етапі все йшло за планом: набряк зменшувався, а біль дійсно стихав. Проте згодом картина різко змінювалася.

Реклама

Тварини, до травм яких прикладали лід, відчували біль значно довше, ніж ті, чиї рани гоїлися природним шляхом. Якщо у «неохолодженій» групи біль минав приблизно за 15 днів, то після льоду він розтягувався на понад 30 днів.

«Ці результати підкреслюють парадокс: методи лікування, які зменшують запалення та полегшують біль у короткостроковій перспективі, можуть перешкоджати біологічним процесам, необхідним для повного одужання», — пояснив Лукас Ліма.

Чому запалення — це не завжди погано

Протягом минулого століття медицина ставилася до запалення як до проблеми, яку потрібно негайно усунути. Почервоніння, жар і набряк вважалися виключно негативними симптомами.

Однак сучасний погляд на загоєння доводить, що набряк є критично важливою частиною ремонту тканин. Білі кров’яні тільця, які називаються нейтрофілами, масово направляються до місця травми, щоб очистити його від пошкоджених клітин і запустити наступний етап регенерації. Коли ми різко охолоджуємо тканину льодом, цей природний ланцюжок відновлення просто переривається. Вчені довели це на практиці: коли вони штучно ввели нейтрофіли в охолоджену кінцівку, біль зник вчасно, ніби льоду й не було.

Реклама

Час переглянути правила першої допомоги

Від кінця 1970-х років протокол RICE (відпочинок, лід, компресія та підняття) був стандартом лікування розтягнень і травм м’яких тканин. Але канадські дослідники зазначають, що доказова база його довгострокової користі завжди була доволі слабкою.

Лід, як і популярні протизапальні препарати (наприклад, ібупрофен чи аспірин), дає реальне полегшення в моменті, але ціна за це приходить пізніше у вигляді затяжного періоду реабілітації.

Деякі клініцисти вже відмовилися від старих правил. У сучасній практиці лікування травм з’явився новий підхід під назвою PEACE and LOVE, який повністю виключає використання льоду та протизапальних засобів у перші години після розтягнення. Хоча вчені ще чекають на підтвердження своїх висновків на людях (наразі тривають клінічні випробування на пацієнтах після видалення зубів мудрості), аргументів проти рутинного прикладання холодного компресу стає дедалі більше.

Нагадаємо, фітнес-тренер сказав, в якому темпі треба ходити для спалювання жиру. Експерт пояснив, чому це критично важливо для того, щоб «перехитрити» метаболізм та ефективно позбутися зайвої ваги.

Реклама

Новини партнерів