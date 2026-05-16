Топ продуктів, що розчиняють тромби

Харчування має значний вплив на стан нашого організму. Зокрема, дослідження показують, що деякі продукти та інгредієнти можуть знизити ймовірність утворення тромбів.

Лимон

Кислота, яка міститься в лимонному соку, здатна буквально розчиняти тромби в організмі. Лікарі рекомендують їсти по одному лимону раз на тиждень — у сирому вигляді й без цукру.

Буряк

У зимовий період цей овоч досить популярний, але влітку про нього забувають. Варто включати свіжі буряки до складу смузі і випивати такий раз на день.

Часник

Часник також займає одне з місць у списку продуктів, які розчиняють тромби та рятують людей від інфаркту, звичайно, якщо їх їсти регулярно. Часник не тільки корисний для захисту від вірусів, він також оберігає кровоносні судини. Крім того, часник корисний для попередження атеросклерозу.

Зелень

До складу зелені входить дуже багато вітамінів та мінералів, які підтримують високу працездатність імунітету. А імунітет своєю чергою захищає судини та активізується у разі появи тромбів.

Важливо: у разі підвищеного ризику утворення тромбів важливо не покладатися тільки на зміни в харчуванні. Слід дотримуватись активного способу життя і уникати тривалого сидіння. Багато людей також потребують медикаментозного лікування (антиагрегантів та/або антикоагулянтів) для розрідження крові та запобігання її згортанню.

