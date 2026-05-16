Путін і Європа

Росія шукає можливості для прямих переговорів з Європою у той час, коли економіка держави-агресорки руйнується, а окупаційна армія не отримує здобутків на полі бою. Тому європейські союзники України не повинні клювати на приманку Кремля, потрібно натомість посилити санкції.

На цьому наголосив міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна, передає Bloomberg.

«Зараз не час для розмов чи переговорів. Зараз саме час чинити тиск на Росію», — сказав він.

Цахкна заявив, що президент Росії Володимир Путін вичерпує свої можливості для агресивної війни, а пакети західних економічних санкцій дають результат. Російське вторгнення не досягло значного прогресу, а Україна завдає значних ударів по російських нафтовидобувних та судноплавних об’єктах глибоко всередині території держави-агресорки.

Естонський міністр також вказав на зростаюче розчарування всередині Росії через перебої з мобільним інтернетом та економічні труднощі, а також на скорочений військовий парад до Дня Перемоги, який Москва провела 9 травня, як на потенційні ознаки вразливості.

«Усі розуміють, що зараз саме час тиснути на Росію. У ширшому сенсі ми бачимо, що Росія зараз перебуває у нестабільному становищі», — додав він.

Європа здебільшого залишилася осторонь дипломатії щодо мирного врегулювання в Україні, попри те, що вона дедалі більше бере на себе основну частину витрат на підтримку Києва.

У ситуації, коли зусилля США зайшли в глухий кут, а увага Вашингтона поглинена війною в Ірані, європейські союзники можуть взяти на себе ініціативу в переговорах.

Однак Цахкна назвав таке мислення «дуже небезпечним».

Нагадаємо, президент Фінляндії Александер Стубб натомість вважає, що час для відновлення діалогу між країнами Європи та Росією наближається. За його словами, позиція України є сильною, а Москва перебуває у слабкій позиції, що створює умови для перших дипломатичних кроків.

