Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров вкотре використав кліше кремлівської пропаганди про «нацизм» у Європі, проголосивши новим «фюрером» президента України Володимира Зеленського.

Чергову маячню речника Кремля, висловлену в п’ятницю, 15 травня, цитує видання Clash Report.

«Німеччина знову очолює рух на підтримку нацизму в Європі. На роль фюрера зараз призначено президента Зеленського», — пробурмотів 76-річний політик, який уже 22 роки очолює зовнішньополітичне відомство РФ.

При цьому речник Кремля голослівно стверджував, що Європа після підписання Мінських домовленостей 2015 року «накачувала зброєю» Україну.

Лавров також звинуватив тодішніх керівників Франції, Німеччини та України відповідно президента Франсуа Олланда, канлерку Ангелу Меркель та президента Петра Порошенка в тому, що вони не збиралися виконувати домовленості, а хотіли виграти час.

Такі заяви очільника зовнішньополітичного-відомства держави-агресорки, попри їхню очевидну абсурдність, можуть свідчити про відсутність намірів Кремля завершувати війну.

Минулого року Сергій Лавров заявляв про неможливість негайного перемир’я з Україною, мотивуючи це саме тим, що більша частина країни «перебуває під владою нацистів».

Нагадаємо, раніше очільник МЗС держави-агресорки Сергій Лавров озвучив умови Кремля для закінчення війни в Україні.

