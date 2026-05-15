Лавров пригрозив зброєю іноземним журналістам: що сталося

Очільник МЗС Росії Сергій Лавров / © Associated Press

Реклама

Очільник МЗС Росії Сергій Лавров відзначився скандальною заявою під час пресконференції в Нью-Делі. Він пригрозив індійському журналісту «пушками» через звук мобільного телефону.

Про це повідомили російські засоби масової пропаганди.

Під час пресконференції в Нью-Делі Лавров зробив зауваження індійському журналісту через звук мобільного телефону, який двічі перервав його виступ.

Реклама

Після першого разу російський міністр звернувся до кореспондента зі словами:

«Можете просто вийти? Це або ви, або ваш телефон постійно заважаєте».

Втім, згодом телефон пролунав ще раз.

«Залиште нас, я не жартую. Хлопці, виведіть його. Сер, вибачте, якщо ви не приберете свій телефон, вони дістануть пушки«, — сказав Лавров і в залі було чутно сміх.

Реклама

Згодом речниця МЗС Росії Марія Захарова прокоментувала ситуацію, пояснивши, що журналіста із заходу не виганяли.

«З приводу „виведення кореспондента з пресконференції Лаврова в Делі“. Нікого не виводили. Після двох прохань оператору зробити звук у телефоні тихіше запропонували відкласти апарат на час пресконференції. Що й було зроблено. Далі все пройшло штатно», — стверджує Захарова.

До слова, у Нью-Делі Сергій Лавров знову цинічно озвучив кремлівські умови для закінчення війни проти України, заявивши про нібито обов'язок Києва «дотримуватися прав російськомовних громадян» та неправдиво стверджуючи, що в Україні російська мова «заборонена у всіх сферах життя». Міністр цинічно закликав до дотримання прав у сфері мови й релігії, а також зухвало додав, що Росія за будь-яких обставин досягатиме цілей так званої «СВО».

Новини партнерів